Савченко стала безработной и рассказала, чем займется вскорости

Надежда Савченко / скриншот из видео

Надежда Савченко, скандальный экс-нардеп, сейчас официально зарегистрировалась на бирже труда как безработная.

С таким заявлением она выступила в эфире одного из украинских телеканалов.

"Первый мой шаг на следующие полгода, как простого человека и гражданина Украины, начался 5 сентября. Я подала документы в центр занятости. И теперь, с сегодняшнего дня, мой официальный статус - безработный человек. Я ищу работу", − рассказала Савченко.

На вопрос о ее возможном возвращении в авиацию, Савченко рассказала, что летчики должны обладать хорошим здоровьем, а ее организм измучен годами в тюрьме. Тем не менее, она попробует пройти специальную медицинскую комиссию.

Напомним, ранее сестра Надежды, Вера Савченко накинулась с угрозами на экс-министра траспорта Евгения Червоненко - за то, что тот оскорбил их мать.