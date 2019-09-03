"Селезенку перебью!": сестра Савченко накинулась с угрозами на экс-министра

Вера Савченко заступилась за сестру/ Facebook Вера Савченко

Сестра ныне уже экс-нардепа Надежды Савченко Вера пообещала "перебить селезенку" экс-министру транспорта Евгению Червоненко. Таким образом она прокомментировала скандал, который произошел в эфире одного из телеканалов между ее сестрой и Червоненко.

"Ты еще раз свой грязный рот откроешь на мою мать, я тебе селезенку перебью. Обещаю. Тут Украина", – написала Вера Савченко в Facebook.

Ранеев эфире ТВ-шоу на канале 112 Украина возник спор между Надеждой Савченко и Евгением Червоненко. В частности, экс-нардеп назвала высказывания Червоненко пошлыми и сексистскими, а он припомнил ей антисемитские заявления на одном из предыдущих эфиров. Также Червоненко оскорбил Надежду Савченко, назвав ее "безграмотной дочерью кухарки".

"Ну и дура ты. Самое страшное – безграмотные кухаркины дети. Самое страшное. Изучайте матчасть. Тьфу, бл*. Я с быдлом разговаривать не буду", – сказал Червоненко. После этого он покинул студию.

Напомним, ранее Надежда Савченко, баллотировавшаяся по мажоритарному округу в Зайцево Донецкой области, с треском провалилась на досрочных выборах в Верховную Раду.

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Позднее экс-нардеп устроила взрыв комментариях в соцсетях, когда выложила интернет свою "откровенную" фотосессию, снятую в песчаных дюнах на берегу Балтийского моря.