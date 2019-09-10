В новую Раду – с новой прической: Тимошенко шокировала сеть мрачным видом

Юлия Тимошенко удивила сеть новым имиджем / Фото Александра Прокопенко

Внешность Юлии Тимошенко на протяжении многих лет находится под бдительным прицелом фотокамер, и любые изменения имиджа не становятся незамеченными.

58-летняя Юлия Тимошенко с распущенными волосами крайне редко появляется на публике, предпочитая собирать их в хвост, и в последнее время крайне редко – в косу.

На новом заседании Верховной Рады Леди Ю появилась с обновленным имиджем, который запечатлел фотограф Ян Доброносов.

На фото Юлия Владимировна предстала с распущенными волосами, закинутыми на левое плечо. Круглые очки и легкий макияж не смогли скрыть усталого и печального вида политика – в ее семье случилось горе, умерла двоюродная сестра.

"Юлия Владимировна каждый раз меняет прическу", - сообщил фотограф.

Юлия Тимошенко на фото выглядит уставшей и печальной / facebook.com/yan.dobronosov

Новый образ Леди Ю вызвал немалый ажиотаж в сети, украинцы подшучивают: не прокатит Юлия Владимировна за "новое лицо", сколько имидж не меняй.

"Она думает, что ее так не узнают, и проскочит где-то как новое лицо", "Главное, чтобы ей хватало фантазии, учитывая политические тенденции", "А могла бы изменить историю Украины...", "Ищет себя", "У нее же горе в семье...", "Что-то будет, ЮВ сменила прическу! Такой ее еще не видела", - писали юзеры.

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