В семье Тимошенко случилось горе: стало известно, кто умер

Юлия Тимошенко потеряла двоюродную сестру / УНИАН

3 сентября стало известно, что у главы ВО Батькивщина Юлии Тимошенко случилось горе в семье, и по "семейным обстоятельствам" она не могла присутствовать на заседании Верховной Рады и голосовать за снятие депутатской неприкосновенности.

Информацию о смерти единственной дочери тети Юлии Владимировны сообщили на странице в Facebook Днепропетровской областной организации Батькивщина.

"Днепровская районная организация ВО Батькивщина выражает искренние соболезнования Антонине Ульяхиной, председателю Днепропетровской областной организации ВО Батькивщина по поводу невосполнимой утраты дочери Татьяны. Скорбим. Вечная света память", - сказано в сообщении.

Неожиданно Татьяна Шарапова умерла – это двоюродная сестра политика. Как сообщили КП в Украине, женщину отпевали 2 сентября во дворе дома 82-летней матери Тимошенко.

Она живет по соседству с родственницей, куда в понедельник съехались скорая помощь, дорогие авто, машины ритуальной помощи.

Прощание с Шараповой состоялось в 11 утра 3 сентября в Днепре в театре имени Тараса Шевченко.

Причина неожиданной смерти не раскрывается. 24 марта 2019 года Татьяна отметила свой день рождения – ей исполнилось 47 лет.

Татьяна Шарапова с мамой Антониной Ульяхиной / facebook.com/Татьяна Шарапова

Татьяна Шарапова с семьей / facebook.com/Татьяна Шарапова



Ранее стало известно, что Юлия Тимошенко во второй раз стала бабушкой.