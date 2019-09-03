В Украине отменили депутатскую неприкосновенность: что это значит

3 сентября 2019, 12:38

Народные депутаты проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности. Инициативу поддержали 373 парламентария. Принятый закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Верховная Рада
Отмену депутатской неприкосновенности поддержали 373 депутата/ Фото: УНИАН

Депутатская неприкосновенность: что это означает 

Согласно статье 80 Основного закона, в депутатскую неприкосновенность входит полный иммунитет – депутата, без разрешения парламента, не могли арестовать, обыскать и прослушать. Кроме того, депутаты не несли ответственности за результаты голосования или свои высказывания в ВР и ее органа.

Теперь же депутаты проголосовали за то, чтобы исключить статью в части защиты от уголовного преследования . При этом норма о том, что народные избранники не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету, в законе осталась.

Как в Украине ранее отменяли неприкосновенность

Впервые об этом заговорили еще в далеком 2000 году - тогдашний президент Украины Леонид Кучма даже инициировал всеукраинский референдум по вопросам реформирования системы государственного управления, на котором один из вопросов как раз касался необходимости ограничения неприкосновенности нардепов и привлечения к уголовной ответственности тех народных избранников, которые нарушили закон.

Читайте такжеБлестящая пиар-акция: почему отмена неприкосновенности не даст нужного эффектаНа несмотря на то, что 89% респондентов уже тогда поддержали отмену неприкосновенности, соответствующие изменения в законодательстве так и не появились.

С тех пор, понимая, что вопрос отмены неприкосновенности пользуется поддержкой избирателей, депутаты превратили его в вечный предвыборный козырь.

В 2005 и 2007 году отказ от депутатского иммунитета был поддержан Виктором Ющенко, в 2012 – беглым экс-президентом Виктором Януковичем. Но за все это время депутаты только говорили о возможном внесении изменений в законодательство.

В 2015 году президент Петр Порошенко пошел немного дальше и даже внес соответствующий законопроект в парламент, который предлагал снять неприкосновенность не только с депутатов, но и с судей. Однако тот законопроект забраковала Венецианская комиссия – главной претензией стало отсутствие правовых механизмов для защиты депутатов от открытия против них политически мотивированных дел. Спустя два года, летом 2017-го, в Раду президентом снова был внесен доработанный законопроект. Но хоть он и получил одобрение Конституционного суда, депутаты так и не удосужились его рассмотреть.

Новоизбранная Верховная Рада ночью 30 августа предварительно одобрила проект закона № 7203 за него тогда проголосовали 363 народных депутата из 393, зарегистрированных в сессионном зале.

Депутатская неприкосновенность в европейских странах

Отметим, что политическая и уголовная депутатская неприкосновенность действует в 21 стране Европейского Союза. При этом политическая неприкосновенность, когда депутаты не несут ответственности за голосование, выражение взглядов и мнений во время работы, сохраняется за нардепом на всю жизнь, а уголовная только распространяется только на время депутатской каденции.

Читайте такжеЗеленский уже сотворил чудо: чем удивили планы нового КабминаПри этом в каждой стране неприкосновенность регламентируется внутренним законодательством каждой отдельной страны. Например, в Австралии, Ирландии, Великобритании, Испании, Канаде и на Мальте неприкосновенность политиков касается только гражданских дел, в Германии, Латвии, Австрии и Словакии депутаты не несут ответственности не только за гражданские, но и за административные правонарушения. В Грузии, Франции, Турции и Португалии неприкосновенность применяется не только к самому парламентарию, но и к его жилищу и рабочему офису. В Польше, Финляндии и Эстонии уголовное дело против нардепа не закрывают и расследуют, если оно было возбуждено до получения им мандата.

Обратная ситуация в Греции, Дании, Чехии и Венгрии, где уголовное преследование депутата при получении мандата приостанавливается. Хотя в отдельных случаях, по решению парламента, расследование в отношении депутата могут продлить. Также защищены от ареста и уголовное преследования на время каденции парламентарии Бельгии, Норвегии, США и Филиппин.

При этом в большинстве стран мира депутат автоматически лишается иммунитета в случае его поимки во время совершения преступления.

Кого лишали неприкосновенности

До отмены неприкосновенности, в Украине депутатского иммунитета был лишен 21 народный депутат. Первым депутатом времен независимости, который лишился депутатского иммунитета, стал нардеп предыдущих восьми созывов Ефим Звягильский. Его лишили неприкосновенности в 1994 году за превышение служебных полномочий и расхищении $19,9 млн. Однако, как показывает практика, даже отсутствие иммунитета не помешало ему и далее проходить в парламент.

К слову, предыдущий, 8 созыв, стал рекордсменом по отмене депутатской неприкосновенности для народных депутатов – только за время его работы депутаты сделали прикосновенными 15 депутатов. Так, в 2015 – 2016 годах неприкосновенность потеряли экс-нардепы Олег Царев, Сергей Клюев, Сергей Мельничук, Игорь Мосийчук, Александр Онищенко и Вадим Новинский. В 2017-м – Андрей Артеменко, Евгений Дейдей, Олесь Довгий, Андрей Лозовой, Максим Поляков, Борислав Розенблат, Михаил Добкин, Евгений Бакулин и Надежда Савченко, причем из этого списка только Савченко угодила в СИЗО.

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Верховная Рада депутатская неприкосновенность
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