Юлия Тимошенко с семьей / facebook.com/Алена Яхно

Глава ВО Батькивщина Юлия Тимошенко стала бабушкой во второй раз.

Дочь политика Евгения Тимошенко родила сына, сообщил на своей странице в Facebook юрист Михаил Шнайдер.

"Сегодня Юлия Тимошенко во второй раз стала бабушкой. От души поздравляю Юлию Владимировну с рождением внука", - отметил Шнайдер.

Отметим, в марте СМИ сообщали, что Евгения находится на пятом месяце беременности.

Как известно, Евгения была замужем за британским рок-музыкантом Шоном Карром, однако у пары не было общих детей.

Затем дочь Тимошенко заключила брак с бизнесменом из Одессы Артуром Чечеткиным. 29 июня 2016 года в Киеве Евгения родила дочь Еву.

Как ранее сообщалось, бывший зять Юлии Тимошенко — музыкант и мотоциклист Шон Карр — умер в 2018 году в возрасте 48 лет.