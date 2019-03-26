Тимошенко во второй раз станет бабушкой – СМИ

У маленькой Евы скоро появится братик / Фото: скриншот из видео

В ближайшем будущем у кандидата в президенты и главы партии Батькивщина Юлии Тимошенко ожидается пополнение в семье.

Как сообщает Страна со ссылкой на источник из окружения зятя Тимошенко Артура Чечеткина, дочь нардепа Евгения станет мамой во второй раз.

"Если верить специалистам в кабинете УЗИ, то у Артура и Жени родится мальчик, но вы ж знаете, разное бывает - говорят одно, а потом сюрприз", - отмечает он.

По словам собеседника, Евгения находится на пятом месяце беременности.

Как известно, Евгения была замужем за британским рок-музыкантом Шоном Карром, однако у пары не было общих детей. Затем дочь Тимошенко заключила брак с бизнесменом из Одессы Артуром Чечеткиным. 29 июня 2016 года в Киеве Евгения родила дочь Еву.

Как ранее сообщалось, бывший зять Юлии Тимошенко — музыкант и мотоциклист Шон Карр — умер в 2018 году в возрасте 48 лет.