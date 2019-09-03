В семье Юлии Тимошенко случилось горе / УНИАН

Глава ВО Батькивщина Юлия Тимошенко не присутствовала на заседании Рады и не голосовала за снятие депутатской неприкосновенности, так как в ее семье случилось горе.

Журналистка Радио Свобода разузнала у представителя фракции Валентина Наливайченко, что Тимошенко не пришла в Раду, из-за "семейных обстоятельств".

"Насколько мы знаем, в ее семье горе. И по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами. Но наши искренние соболезнования. Такая жизнь, каждого из нас, к сожалению, не обходит", - сказал Наливайченко.

Он также пообещал, что позже Тимошенко лично объяснит ситуацию.

Ранее стало известно, что Юлия Тимошенко во второй раз стала бабушкой.