"Собираюсь на работу за час": 58-летняя Тимошенко неожиданно раскрыла секреты красоты

Тимошенко раскрыла секреты красоты / Фото Александра Прокопенко

Внешность Юлии Тимошенко уже много лет находится под пристальным вниманием журналистов. Смена прически, обновление стиля и новые очки не остаются незамеченными. Наоборот, внимание приковано к каждой детали. Более того, стиль Юлиии Тимошенко узнаваем и ее ни с кем не спутать.

В то же время многие критики отмечают, что выглядит 58-летняя лидер Батькивщины превосходно.

Юлия Тимошенко приоткрыла завесу тайны своей красоты на фоне бешеного графика.

По словам Тимошенко, она спит всего 5-6 часов в сутки, а каждое утро начинает с пробежки.

"Большую часть своей жизни я сплю по 5-6 часов в сутки. И мне этого хватает. Такой темп моей жизни уже много лет. В 6 утра я уже бегаю. А собираюсь на работу за час", - рассказала политик в интервью телеканалу Наш.

Тимошенко заверила, что именно пробежка является для нее и косметологом, и врачом.

Читайте такжеПодставили Славу: кто отправил Вакарчука на расправу ТимошенкоТакже политик уточнила, что в этом году не планирует уходить в отпуск, ведь для нее сейчас главное - "использовать этот уникальный шанс, который получила страна с избранием нового президента, нам всем надо хорошо поработать".

Напомним, ранее Юлия Тимошенко сверкнула грудью в откровенной майке.

Также сообщалось, муж Тимошенко по утрам бегает с лабрадором Боссом.

Кроме того, сообщалось, Юлия Тимошенко в 6 утра бегает по СИЗО.