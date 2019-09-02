"Йолопыня": министра образования Новосад разнесли за ошибки в посте в Facebook

Пользователи Сети в крайне развязной и жесткой форме дали понять новоиспеченной чиновнице Анне Новосад, что писать с ошибками - недопустимо для министра образования.
Анна Новосад, новая глава Минобразования и науки Украины допустила множество ошибок в посте, опубликованном на своей странице в социальной сети Facebook по поводу назначения.
На пост и ошибки обратила внимание пользовательница Татьяна Монтян. Потом она опубликовала собственный пост с исправлениями.
Естественно, что пользователи украинского сегмента Facebook не упустили возможности позубоскалить и высмеять новоиспеченную чиновницу за ошибки.
"А что - на украинском т9 нет?", "Йолопыня", "Написала бы на русском - Фарион сдохла бы от инфаркта", "Это просто Ворд украинскую грамматику с орфографией плохо знает!", "У нас в школе за такое на костер отправляли", − поглумились они.
Напомним, Анна Новосад была утверждена главой Минобразования и науки Украины на первом заседании Верховной Рады IX созыва 29 августа 2019 года. Она сменила на данном посту Лилию Гриневич.