"Йолопыня": министра образования Новосад разнесли за ошибки в посте в Facebook

Анна Новосад / FACEBOOK/ANNA NOVOSAD

Анна Новосад, новая глава Минобразования и науки Украины допустила множество ошибок в посте, опубликованном на своей странице в социальной сети Facebook по поводу назначения.

На пост и ошибки обратила внимание пользовательница Татьяна Монтян. Потом она опубликовала собственный пост с исправлениями.

Естественно, что пользователи украинского сегмента Facebook не упустили возможности позубоскалить и высмеять новоиспеченную чиновницу за ошибки.

"А что - на украинском т9 нет?", "Йолопыня", "Написала бы на русском - Фарион сдохла бы от инфаркта", "Это просто Ворд украинскую грамматику с орфографией плохо знает!", "У нас в школе за такое на костер отправляли", − поглумились они.

Напомним, Анна Новосад была утверждена главой Минобразования и науки Украины на первом заседании Верховной Рады IX созыва 29 августа 2019 года. Она сменила на данном посту Лилию Гриневич.