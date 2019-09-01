"Ощущение шанса": министр образования Новосад поздравила с Днем знаний

1 сентября 2019, 18:31

Новая глава министерства рассказала свою историю получения знаний.

Анна Новосад
Анна Новосад / facebook.com/anja.novosad

Глава Министерства образования и науки Украины Анна Новосад нового кабинета министров премьера Алексея Гончарука записала видеообращение по случаю Дня знаний и начала учебного года, дав напутствие школьникам и студентам, которые сядут за парты для приобретения новых знаний.

"Мне кажется очень символичным то, что свою работу я начинаю в начале нового учебного года. Ведь, согласитесь, для каждого из нас именно этот период дает ощущение шанса, возможности поставить новые цели, новые задачи и новые планы", — сказала министр, видео опубликовано в YouTube.

Министр рассказала, что родилась в маленьком городе Винницкой области, однако для получения образования сначала переехала в Киев для учебы в лицее и Киево-Могилянской академии, а затем отправилась получать диплом магистра в Нидерланды.

Она подчеркнула, что украинские университеты должны стать местом генерации новых смыслов и идей, а также подчеркнула необходимость доступа детей к качественному образованию, которое могут дать успешные, профессиональные и мотивированные учителя.

"Давайте не терять это драгоценное время, работать вместе на воплощение и ускорение Новой украинской школы, построения нового качества дошкольного, профессионального и высшего образования Украины и развития украинской науки. И пусть начало нового учебного года даст нам больше сил и энергии работать лучше и больше. С праздником, друзья!", — завершила приветствия Анна Новосад.

Напомним, бывший министр образования и науки Лилия Гриневич оптимистично охарактеризовала кандидатуру новой главы ведомства Анны Новосад, с которой она успешно работала в рамках своей каденции.

Как известно, 29-летняя Новосад в 2011-м окончила Киево-Могилянскую академию и получила степень бакалавра по политологии.

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Минобразования День знаний новости Украины Анна Новосад
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