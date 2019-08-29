СМИ назвали имя нового главы Минобразования

Анна Новосад будет новым главой Минобразования, выяснили журналисты / facebook.com/anja.novosad

Верховная Рада IX созыва назначит нового главу Министерства образования и науки вместо Лилии Гриневич - пост займет новоизбранный нардеп от партии-триумфатора парламентских выборов 2019 Слуга народа.

Минобразования возглавит 29-летняя Анна Новосад, сообщает LB.ua со ссылкой на источники.

Новосад родилась 28 июля 1990-го, в 2011-м окончила Киево-Могилянскую академию и получила степень бакалавра по политологии.

На протяжении 2012-2013 годов проходила стажировки в аналитических центрах Чехии и Испании, является участником украинско-канадской парламентской программы. С 2014 года работает в МОН.

В 2014-м с марта по ноябрь занимала пост советника министра, а в декабре 2017-го возглавила управление международного сотрудничества и европейской интеграции министерства. В декабре 2017-го стала гендиректором директората стратегического планирования и европейской интеграции.

Напомним, Министерство образования и науки с 14 апреля 2016 года возглавляет Лилии Гриневич, которая была избрана в Верховную Раду VII и VIII созывов. На протяжении 2012-2016 годов в парламенте Гриневич возглавляла Комитет по вопросам науки и образования.