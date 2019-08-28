Тьма изменений в Конституцию: Слуга народа готовит настоящую революцию

У Зеленского подготовили 465 изменений в Конституцию Украины / Главред

28 августа, в среду, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Украины Руслан Стефанчук, который ранее подтвердил планы по сокращению числа депутатов Рады до 300, заявил, что Слуга народа подготовила 465 инициатив по внесению изменений в Конституцию в той или иной части.

"Их 465. Вопрос в том, насколько они по уровню готовности приближаются к идеалу. Я думаю, что эти инициативы есть, мы сейчас определяем очередность их внесения в Верховную Раду. Определяем, какие из них будут определены президентом как приоритетные, и на базе этого уже будем формировать перечень того, над чем будут работать комитеты и будет принимать Верховная Рада", - рассказал Стефанчук.

При этом Стефанчук подчеркнул, что в их команде понимание, что многие из инициатив не найдут поддержки в Раде, потому что "это вещи, которые дают возможность выгнать, если взять экономическую сферу, тех, кто сидит на потоках".

"Мы хотим закрыть все коррупционные бюджетные дыры. Конечно, это будет иметь сопротивление", - резюмировал Стефанчук, передает УП.

Читайте такжеПерепись населения, аудит государства, неприкосновенность: Стефанчук рассказал о планах президентаНапомним, ранее представитель президента в украинском парламенте Руслан Стефанчук прокомментировал первые 100 дней президентства Зеленского.

"По поводу 100 дней Владимира Зеленского, то я глубоко убежден, что все крупнейшие победы мы сможем увидеть после 29 числа, потому что месяц не назначалась инаугурация, потом 2 месяца не было возможности влияния нашей политической силы на законодательную и исполнительную власть. Я думаю, это только начало, хотя победы уже есть", − подытожил Стефанчук.