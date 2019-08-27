У Зеленского прокомментировали первые 100 дней его президентства

Руслан Стефанчук / УНИАН

В первые 100 со дня вступления в должность президента у Владимира Зеленского не было реальных рычагов для проведения изменений и реформ.

С таким заявлением перед журналистами выступил представитель президента в украинском парламенте Руслан Стефанчук.

По его словам, все самые большие победы Зеленского и его политсилы, партии Слуга народа, начнутся после 29 августа – дня, когда пройдет первое заседание Верховной Рады IX созыва.

Читайте также100 дней "рыбалки на Дискавери": чем удивил Зеленский на посту президента"По поводу 100 дней Владимира Зеленского, то я глубоко убежден, что все крупнейшие победы мы сможем увидеть после 29 числа, потому что месяц не назначалась инаугурация, потом 2 месяца не было возможности влияния нашей политической силы на законодательную и исполнительную власть. Я думаю, это только начало, хотя победы уже есть", − подытожил Стефанчук.

Напомним, ранее представитель Зеленского в парламенте подтвердил планы по сокращению числа депутатов Рады, а также намекнул, что президент вполне может воспользоваться правом вето по поводу новой редакции Избирательного кодекса.