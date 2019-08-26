У Зеленского подтвердили планы по сокращению числа депутатов Рады

Руслан Стефанчук / УНИАН

Руслан Стефанчук, представитель украинского президента Владимира Зеленского в Верховной Раде нового, IX созыва, подтвердил намерения депутатов от Слуги народа уменьшить число народных избранников.

"Мы в течение выходных занимались законопроектами. По поводу этого законопроекта. Я Вам анонсировал, что мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые будут отвечать программе нашей партии. Мы это обещали - и мы это выполним. Мы обещали и вопрос сокращения депутатов, мы обещали отмену депутатской неприкосновенности", - цитирует его заявление РБК-Украина.

Стефанчук также выразил твердую убежденность в том, что законопроект о снятии депутатской неприкосновенности №7203 наверняка получит большинство голосов депутатов (300), необходимое для внесений изменений в Конституцию.

Напомним, ранее Руслан Стефанчук, представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде, заявлял о том, что тот планирует, помимо отмены депутатской неприкосновенности, провести аудит государства и перепись населения Украины.