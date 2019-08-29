"Она сделает все возможное": Гриневич оценила нового министра образования

Экс-министр пожелала успехов своей преемнице / Фото: Facebook/Лилия Гриневич

Бывший министр образования и науки Лилия Гриневич оптимистично охарактеризовала кандидатуру новой главы ведомства Анны Новосад, с которой она успешно работала в рамках своей каденции.

"Именно по моей каденции она возглавила стратегический директорат министерства. В этой стране не будет человека, который будет болеть за успех Ани больше, чем я. Она - это здравый смысл и очень профессиональный подход к вопросам. Впереди много вызовов, в частности, вызовов лидерских, но я верю, что она сделает все возможное, чтобы справиться с ними", - написала Гриневич в Facebook.

Экс-министр подчеркнула, что должность министра образования сейчас в Украине одна из наиболее ключевых. Она считает, что это министерство будущего и оно в перспективе продемонстрирует весь свой потенциал.

"Мы построили хороший фундамент и начали возведение принципиально новой структуры образования и науки в нашей стране. Это хорошая основа для дальнейших побед, ярких свершений и новых начинаний", - акцентировала она.

Гриневич пожелала своей преемнице успехов и пообещала, что новый министр может всегда рассчитывать на ее поддержку.

Напомним, 29-летняя Новосад в 2011-м окончила Киево-Могилянскую академию и получила степень бакалавра по политологии.

Как ранее сообщалось, народные депутаты 9-го созыва на первом рабочем заседании в четверг, 29 августа, избрали новый состав правительства, которое возглавил премьер-министр Алексей Гончарук.