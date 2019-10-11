"Сам не читаю и другим не советую": министр Милованов удивил отношением к книгам

Тимофей Милованов / Фото Facebook Тимофей Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, который недавно "получил двойку" от экс-нардепа от ВО Свобода Ирины Фарион за кучу ошибок в посте в Facebook, заявил, что не читает книги, потому что ему скучно.

Министр считает, что образование - важнейшая цель для каждого человека. Однако, по его мнению, "заниматься образованием через чтение книг - это самообман".

"Никто сегодня так не учится (…) Мне читать книги скучно (…) Я ученый. Я постоянно учусь. Я создаю новые научные статьи и образовательные курсы. Я развиваю бизнес. Я считаю образование важнейшей целью для каждого человека. Но я книг не читаю и другим не советую", - написал Милованов в соцсети.

Чтение - это пассивный метод восприятия информации, а сегодня образование происходит через активный метод - дискуссии, дебаты, споры, добавил он.

"Не заставляйте себя читать книги, если не хочется. А если хочется - читайте. Но помните, что в современном мире чтение - это развлечение, а не образование", - резюмировал министр.

Напомним, что ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов вляпался в скандал, заявив, что его никогда не интересовала Украина. В частности, в Сеть попала видеозапись, на которой в своем выступлении перед аудиторией Милованов рассказывает о том, что "не понимал ничего в экономике и продолжает не понимать".