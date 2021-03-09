"Вибратор - это нормально": Милованов заступился за помощницу главы ЦИК

Тимофей Милованов прокомментировал громкий скандал / УНИАН

Советник председателя Офиса президента Тимофей Милованов прокомментировал громкий скандал вокруг помощницы председателя Центральной избирательной комиссии Анжелы Еременко, которая опубликовала пост о вибраторе в частном блоге, а потом из-за травли была вынуждена уволиться с должности.

"Она (Анжела Еременко, - ред.) решила уволиться. У нее есть объяснение, почему она так сделала. Я считаю, что это неприемлемо - травить людей. Это нормально - иметь вибратор, ничего тут такого нет. Это просто показывает отсталость части нашего общества в вопросе сексуального образования. Это давно является нормальным", - сказал Милованов в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, эта новость не должна обсуждаться на "национальном уровне".

"Я 15 лет назад работал в Германии. Для меня тогда как для украинца было шоком - я занимался йогой на улице, по диагонали был гей-клуб, а напротив - секс-шоп, и еще по диагонали - церковь. И они все вместе, буквально 10 метров друг от друга, как-то уживались. А у нас чуть что - вибратор себе кто-то купил - все, новость уровня национальных", - заявил советник председателя Офиса президента.

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