Украинская чиновница угодила в секс-скандал и лишилась работы

Анжела Еременко / Фото Instagram

Помощница председателя Центральной избирательной комиссии Анжела Еременко попала в секс-скандал из-за поста о вибраторе, который она опубликовала на своей странице в соцсети. В отношении женщины устроили травлю, после чего она уволилась с должности в ЦИК.

Еременко ведет в Instagram блог под псевдонимом Bad mama. Она похвасталась, что в день Святого Валентина парень подарил ей вибратор, однако устройство не работало.

"Все не заладилось с самого начала. Сатисфаер (в дальнейшем рассказе буду звать его по имени) выдал две вибрации, подмигнул красным маячком и больше не подавал признаков жизни. Сказать, что он испортил мне наш первый раз с ним - ничего не сказать. Ну, разряжен, подумала я и отправила его на зарядку. Но она его не оживила", - написала Еременко.

Этот пост вызвал у пользователей сети неоднозначную реакцию.

"Анжела, выпейте зеленку, может поможет вашей голове)))", - написал один из пользователей.

Некоторым подписчикам история показалась забавной:

"Вот если бы нужно было описать один из самых больших в жизни обломов, то это практически первое место! Сочувствовала и переживала каждую минуту, пока читала пост", - говорится в одном из сообщений.

Позже Еременко опубликовала еще один пост, в котором сообщила, что в ее адрес посыпались оскорбления.

"Я написала зарисовку о поломанном вибраторе и теперь у меня есть сотня комментариев о том, какое я днище, потому что я это написала, работая в ЦИК. Я не могу говорить о сексе, не могу поднимать острые темы, потому что портрет госслужащего должен быть совсем иным. Скорее всего, госслужащий (кстати, я не являлась им никогда) это человек с паранойей, что любое его слово обернется против него, сексом с выключенным светом в миссионерской позе и сильным моральным обликом, который диктует казаться "правильным", - написала Еременко.

Она добавила, что после инцидента уволилась с должности советника председателя ЦИК.

Напомним: