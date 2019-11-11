Эхо секс-скандала: в Слуге народа переизберут главу комитета Яременко

Богдан Яременко / УНИАН

Фракция президентской политсилы, партии Слуга народа, проведт выборы главы комитета Рады по вопросам внешней политики после недавнего секс-скандала вокруг действующего руководителя Богдана Яременко.

Соответствующее решение было принято на заседании фракции в понедельник, 11 ноября, сообщает агентство Укринформ.

"Мы проголосовали за то, что глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества будет переизбран", - заявил нардеп от Слуги народа Александр Качура.

По его словам, вопрос перевыборов главы комитета рассмотрят на других заседаниях фракции, где кандидаты должны презентовать "свою программу действий".

Напомним, Богдан Яременко написал заявление об отставке с поста главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. К такому решение привел масштабный секс-скандал, который разгорелся 30 октября, когда журналисты выложили в Сеть переписку нардепа на интимные темы.