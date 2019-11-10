Секс-скандал в Раде: в Слуге народа нашли замену Яременко на посту главы комитета

В Слуге народа нашли замену Богдану Яременко / УНИАН

У фракции Слуга народа есть три кандидатуры на должность председателя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, которую занимает Богдан Яременко, сообщил председатель фракции Давид Арахамия.

По его словам, завтра на заседании фракции Яременко обязан выразить свою позицию относительно скандальной ситуации вокруг него, а затем должно состояться голосование.

"Мое личное мнение заключается в том, что он должен уйти с председателя комитета. Он должен остаться в комитете, потому что он очень опытный дипломат. Но это вопрос этического характера, какое-то этическое наказание должно быть", - считает Арахамия.

Во время общения с журналистами после съезда Слуги народа он пояснил, что наказание не должно быть настолько жестким, как сложение мандата.

Читайте также"Не шоу": Разумков резко высказался о скандале со взяткамиНа вопрос, чью кандидатуру предложат на должность председателя комитета, Арахамия ответил: "Есть тройка кандидатов, потенциальных".

При этом он не назвал фамилий, только добавил, эти депутаты не догадываются, что являются кандидатами на должность председателя комитета.

В свою очередь новоизбранный председатель партии Слуга народа Александр Корниенко не исключает, что завтра фракция рассмотрит вопрос относительно народного депутата Богдана Яременко.

"Я думаю, что завтра на фракции будет обсуждаться повестка дня на неделю, и, возможно, действительно, ситуация с Богданом Яременко", - отметил он на брифинге.

Корниенко также добавил, что в отношении депутата от фракции Слуга народа Евгения Шевченко, который принял участие в шоу на российском телевидении, решение еще не принималось.

Читайте такжеРазвлекался с телефоном: в Раде снова застукали "слугу народа" за шалостями

Напомним, ранее Богдан Яременко заявил, что написал заявление об уходе с поста главы комитета после секс-скандала вследствие давления коллег по парламенту.