"Неправильно поняли": фигурант секс-скандала Яременко не уходил с поста главы комитета

Богдан Яременко готов и дальше возглавлять комитет / Главред

Народный депутат фракции Слуги народа и председатель парламентского комитета по вопросам международных связей Богдан Яременко заявил, что написал заявление об уходе с поста главы комитета после секс-скандала вследствие давления коллег по парламенту.

"Нет, тут не все поняли. На меня было определенное давление… Три оппозиционные фракции — это БЮТ, Голос и партия Европейская солидарность давили на руководство фракции с тем, чтобы я подал заявление", - сказал он в студии программы Антиподы проекта Исландия.

По словам политика, в партии Слуга народа испугались, что секс-скандал спровоцирует резонанс, поэтому рекомендовали ему подать заявление. Однако фракция пока не приняла решение, и если его не утвердит, то Яременко не намерен покидать пост.

Нардеп отметил, что написал заявление после беседы с руководством политсилы, однако отказался называть фамилии собеседников.

Скільки тупих у "Слузі народу"? За що саджати журналістів? Чому нам не світить НАТО? Бойовиків амністують? Скільки платять за секс? В програмі Sergii Ivanov - Антиподи. Гість - Богдан Яременко Опубликовано Ісландія Четверг, 7 ноября 2019 г.

Напомним, Яременко написал заявление об отставке с поста главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Причиной такого решения стал секс-скандал, который разгорелся 30 октября, когда журналисты обнародовали интимную переписку нардепа.