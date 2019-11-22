"Сексизм и хайп": скандальную замминистра инфраструктуры отправляют в отставку

Александра Клитина / Фейсбук А.Клитиной

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о том, что внесет в Кабмин представление на увольнение своего заместителя Александры Клитиной.

"Я принимаю решение как министр инфраструктуры о внесении представления на увольнение заместителя министра по вопросам европейской интеграции Александры Клитиной с должности", - заявил он в своем видеообращении.

Он рассказал, что уже разговаривал с Клитиной и высказал претензию, что она "не совсем нормально как член команды себя повела".

"Еще раз повторюсь – это никоим образом не касается тех сексистских упреков, которые были в инфопространстве, потому что это просто опасно, если мы будем реагировать на такие вещи. Поэтому я предложил ей по собственному желанию уйти с должности. Госпожа Клитина дала понять, что она хочет начинать собственную политическую карьеру, хочет воспользоваться этой ситуацией и собственно тот весь фон и хайп, который создан вокруг этой ситуации, будет его использовать для того, чтобы бороться за эту должность", - подчеркнул Криклий.

Читайте такжеСкандал с арендой квартиры тещи: Стефанчук принял неожиданное решениеОн добавил, что Клитина должна была обратиться в правоохранительные органы в случае подозрений в коррупции.

"Напоминаю, если есть замечания к главе Министерства инфраструктуры, то есть ко мне, то необходимо было сделать соответствующие обращение в правоохранительные органы. Собственно я не совсем понимаю, как возможно работать в команде с таким министром, к которому есть замечания. Поэтому заместитель, логично было бы предположить, увольняется по собственному желанию, а не пробует через чатики с господином Джокером стать министром", - резюмировал Криклий.

Напомним, ранее Клитина в своем Facebook ответила на обвинения в том, что якобы заняла свою должность "через постель".