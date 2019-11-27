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Клитину уволили из Мининфраструктуры после секс-скандала: подробности

27 ноября 2019, 16:29

Владислав Криклий самостоятельно подал представление в Кабмин на увольнение девушки.

Александра Клитина
Александра Клитина / Фото: Facebok/Александра Клитина

Секс-скандал с заместителем министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграций Александрой Клитиной получил продолжение. Так, девушку уволили с занимаемой должности.

По словам народного избранника от Европейской солидарности Алексея Гончаренко, увольнение Клитиной инициировал глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.

"В ответ на мой вопрос премьер причины пояснять не захотел. "Чтобы не делать хайп" (с). Министр инфраструктуры Криклий на заседании отсутствовал", – говорится в сообщении нардепа в Facebook.

Кроме того, из-за слов Клитиной о причастности Криклия к коррупционным схемам при покупке локомотивов для Укрзализныци Гончаренко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Стоит отметить, что информацию об увольнении Клитиной подтвердили в пресс-службе Министертсва инфраструктуры Украины.

Как ранее сообщал Главред, Александру Клитину обвинили в том, что она получила свою должность в министерстве через постель. После чего министр инфраструктуры Владислав Криклий пообещал уволить своего заместителя. В свою очередь, девушка обвинила своих недоброжелателей в черном пиаре.

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