Клитина отрицает получение должности замминистра через постель

Клитина считает, что стала жертвой сексизма / Фото: Facebok/Александра Клитина

Замминистра инфраструктуры Александра Клитина, которую обвинили в получении должности через постель, заявила, что распространенная недоброжелателями информация является черным пиаром.

"Сначала я хотела промолчать и игнорировать эту грязноту. Но я понимаю, что сегодня я, а завтра на моем месте будет другая женщина, ваша дочь, жена или мать. То что, получается, все симпатичные женщины, которые работают в правительстве, парламенте, полиции, занимают свои должности через постель? Что это за дикость вообще? Мы же за европейские ценности!" – сказала она журналистам во время брифинга.

По словам Клитиной, никаких улик против нее обнаружено не было, за исключением речи "нетрезвых мужчин".

"Воспринимаю это как признак моей честности и бескомпромиссности", – отметила замминистра.

Клитина прокомментировала и скандальную переписку с пранкером Джокером. Она заявила, что сообщения таинственным образом исчезли из ее телефона.

"У меня нет переписки. Мой телефон был просто… я не знаю. Я не буду вдаваться в технические подробности, но у меня исчезла эта переписка. Она просто исчезла сразу. Это точно хакерская атака и довольно профессиональная", - сказала чиновница в рамках брифинга.

Замминистра конкретно не сказала, ее ли переписку обнародовал Джокер.

"Это нечестная манипуляция против меня. Команду Джокера спросите, кто там в его команде. Но хочу сказать, что они довольно профессионально работают. Не знаю, кто может быть Джокером", – отметила Клитина.

Как ранее сообщалось, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о том, что внесет в Кабмин представление на увольнение своего заместителя Александры Клитиной.

Напомним, Клитина в своем Facebook ответила на обвинения в том, что якобы заняла свою должность "через постель".