Эксперт оценил, сможет ли Украина отбивать удары российских "Кинжалов"

По словам Мельника, одной из проблем является недостаточное количество комплексов Patriot и ракет к ним.

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Алексей Мельник оценил, сможет ли Украина отбивать ракетные удары РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, КГВА

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник спрогнозировал, сможет ли Украина в дальнейшем противодействовать ракетным ударам страны-агрессора, особенно если РФ будет применять ракеты "Кинжал", так как, согласно информации издания The Telegraph, возможны перебои с ракетами для Patriot.

Мельник отметил, что даже самое современное ПВО не дает стопроцентной гарантии, и одной из проблем является недостаточное количество как самих комплексов Patriot, так и ракет к ним.

"Когда именно настанет момент, во время которого количество целей будет превалировать возможности украинской ПВО перехватывать эти ракеты, неизвестно. Во время атаки 2 января такой критической ситуации не наблюдалось", - сказал он в интервью Главреду.

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По его словам, Россия делает ставку на то, что Украине не хватит ракет.

"Возможно, выбор времени на накопление в течение последних двух месяцев был выбран не случайно, ведь именно в течение этого срока с обсуждением поставки западной помощи в публичной плоскости начались проблемы. Поэтому я не исключаю, что этот фактор принимался во внимание при планировании ударов по Украине российским руководством", - предположил Мельник.

Как сообщал Главред, ранее Алексей Мельник объяснил, зачем российские оккупанты устраивают массированные ракетные обстрелы Украины.

По его словам, цель этих ударов – "запугивание прежде всего украинского общества, военно-политического руководства, а также опосредованный сигнал нашим зарубежным партнерам".

Алексей Мельник Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации объединенных наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

Ракетные удары РФ по Украине

Утром 2 января в Украине была объявлена воздушная тревога в ряде областей. Впоследствии серия взрывов прозвучала в Харькове и Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетного удара РФ по Украине 2 января 92 человека получили ранения. Известно о четырех жертвах российской атаки.

По предварительным данным, противник применил 99 средств воздушного нападения – ракет разных типов. Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожены 72 воздушные цели:

10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

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