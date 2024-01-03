Аргумент для Украины и Запада: эксперт объяснил, зачем РФ устраивает ракетный террор

В Кремле единственным путем к прекращению войны называют капитуляцию Украины. Обстрелы – это дополнительные аргументы для убеждения.

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Алексей Мельник объяснил, зачем РФ устраивает ракетный террор / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, КГВА

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник объяснил, зачем российские оккупанты устраивают массированные ракетные обстрелы Украины.

"Если очень коротко – террор. Цель этих ударов – это запугивание прежде всего украинского общества, военно-политического руководства, а также опосредованный сигнал нашим зарубежным партнерам", - сказал Мельник в интервью Главреду.

Он напомнил, что в Кремле единственным путем к прекращению войны называют капитуляцию Украины.

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"Такой способ предлагает Россия, а обстрелы – это дополнительные аргументы для убеждения в серьезных намерениях РФ, о которых они говорят публично", - добавил Мельник.

Алексей Мельник Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации объединенных наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

Ракетные удары РФ по Украине

Утром 2 января в Украине была объявлена воздушная тревога в ряде областей. Впоследствии серия взрывов прозвучала в Харькове и Киеве.

Все подробности ракетной атаки на Киев по минутам, читайте в материале: Ракетный удар РФ: в Киеве горит многоэтажка, десятки пострадавших, есть жертва.

Позже столичные власти сообщили, что силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов".

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что, по предварительным данным, оккупанты наносили удары по Харькову "Кинжалами". Пострадали более сорока человек. Есть и погибшие.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетного удара РФ по Украине 2 января 92 человека получили ранения. Известно о четырех жертвах российской атаки.

По предварительным данным, противник применил 99 средств воздушного нападения – ракет разных типов. Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожены 72 воздушные цели:

10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

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