На блокпостах в Киеве будут "ловить" уклонистов: в ТЦК подтвердили решение

Нацполиции и ТЦК дали приказ проверять мужчин на блокпостах Киевской области.

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На блокпостах в Киеве будут "ловить" уклонистов" / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Комендатура и полиция Киевской области получила задание искать на блокпостах лица, которые нарушают закон Украины о мобилизации. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

В ТЦК заявили, что на блокпостах, размещенных на международных автомобильных дорогах в пределах Киевской области будут проводиться мероприятия по обнаружению лиц, которые нарушили законодательство про оборону, мобилизационную подготовку и мобилизацию или нарушили правила воинского учета.

Согласно словам ведомства, задание поставлено перед ГУНП, Патрульной полицией, и Комендатурой Киевской области с целью содействия военному командованию во введении и осуществлении мероприятий правового режима военного положения.

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Также в ОТЦК добавили, что сотрудничают с полицией и действуют исключительно в рамках действующего законодательства.

Также в ответе на запрос Украинской правды в ТЦК сообщили, что с 26 декабря 2023 года по 6 января 2024 года в Киевской области будут проводиться "мероприятия по выявлению ДРГ", при этом срок проведения мероприятий по выявлению нарушителей закона о мобилизации не указан.

Мобилизация в Украине

Напомним, законопроект о мобилизации будет выноситься на голосование Верховной Рады только после обсуждения и внесения изменений, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Также руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что властям Украины нужно изменить подходы и формы, чтобы вернуть мобилизацию в ряды ВСУ примерно в прежнее русло.

Помимо прочего, президент Владимир Зеленский высказался по вопросу мобилизации на фоне продолжающейся агрессии РФ против Украины. В интервью The Economist он призвал относится к этому как к глобальному вопросу, который касается не только Украины, но и всего мира. Глава государства говорит, что мобилизация украинского общества и всего мира, которая была в начале полномасштабной войны, сегодня отсутствует, поэтому сложившуюся ситуацию необходимо изменить.

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