Рада планирует голосовать за закон о мобилизации 11 января - нардеп Железняк

Верховная Рада уже 11 января 2024 года может в первом чтении рассмотреть законопроект о мобилизации в ряды ВСУ, который ранее внес Кабмин. Об этом пишет народный депутат Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале и портал "РБК-Украина" со ссылкой на источник в парламентском комитете по вопросам национальной безопасности.
Железняк рассказал, что комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки перенес рассмотрение законопроекта о мобилизации на среду, 10 января.
По словам нардепа, уже завтра, вероятно, комитет будет рекомендовать принять правительственный законопроект в первом чтении ‒ но со своими предложениями. Такие поправки должны быть учтены ко второму чтению.
"И в зал законопроект уйдет 11 января на голосование в первом чтении", - рассказал Железняк.
Источник "РБК-Украина" в комитете по вопросам нацбезопасности отметил, что пока ситуация выглядит именно так, как говорит Железняк.
Рассмотрение законопроекта о мобилизации
Напомним, 4 января комитет Верховной Рады по национальной безопасности начал рассмотрение законопроекта о рекрутинге и мобилизации. Процесс в комитете продлится несколько дней.
Как сообщал Главред, в Верховной Раде возникли споры относительно нового законопроекта о мобилизации. Обсуждается вопрос о мужчинах за границей, возможности их возвращения и экономических ограничениях. Сроки демобилизации также являются спорным пунктом.
Также народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что комитет по социальной политике ВР не поддерживает правительственный законопроект в том виде, в котором он был подан. Поэтому комитет рекомендовал доработать законопроект.
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