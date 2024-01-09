Рада планирует голосовать за закон о мобилизации 11 января - нардеп Железняк

Верховная Рада может в первом чтении рассмотреть законопроект о мобилизации, который внесло правительство, 11 января, сообщает нардеп Ярослав Железняк.

https://glavred.info/ukraine/rada-planiruet-golosovat-za-zakon-o-mobilizacii-11-yanvarya-nardep-zheleznyak-10531973.html Ссылка скопирована

В зал законопроект о мобилизации уйдет 11 января на голосование в первом чтении - нардеп Железняк / коллаж Главред, фото УНИАН и Telegram-канал В.Зеленского

Верховная Рада уже 11 января 2024 года может в первом чтении рассмотреть законопроект о мобилизации в ряды ВСУ, который ранее внес Кабмин. Об этом пишет народный депутат Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале и портал "РБК-Украина" со ссылкой на источник в парламентском комитете по вопросам национальной безопасности.

Железняк рассказал, что комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки перенес рассмотрение законопроекта о мобилизации на среду, 10 января.

По словам нардепа, уже завтра, вероятно, комитет будет рекомендовать принять правительственный законопроект в первом чтении ‒ но со своими предложениями. Такие поправки должны быть учтены ко второму чтению.

видео дня

"И в зал законопроект уйдет 11 января на голосование в первом чтении", - рассказал Железняк.

Источник "РБК-Украина" в комитете по вопросам нацбезопасности отметил, что пока ситуация выглядит именно так, как говорит Железняк.

Рассмотрение законопроекта о мобилизации

Напомним, 4 января комитет Верховной Рады по национальной безопасности начал рассмотрение законопроекта о рекрутинге и мобилизации. Процесс в комитете продлится несколько дней.

Как сообщал Главред, в Верховной Раде возникли споры относительно нового законопроекта о мобилизации. Обсуждается вопрос о мужчинах за границей, возможности их возвращения и экономических ограничениях. Сроки демобилизации также являются спорным пунктом.

Также народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что комитет по социальной политике ВР не поддерживает правительственный законопроект в том виде, в котором он был подан. Поэтому комитет рекомендовал доработать законопроект.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.