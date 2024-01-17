"Будет новый прорыв": это произойдет в Украине в ближайшее время - прогноз

Астролог Ангелина Вакулина Главреду рассказала, какие 2 города Украины в опасности в ближайшее время.

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Война в Украине чего ожидать - прогноз / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, скриншот с видео, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Украину в 2024 году ждет множество изменений. Как рассказала астролог Ангелина Вакулина, 2024 год станет очень непростым.

"2024 год станет переходным периодом в мир до и после. Об этом я говорила еще в 2022 году. Наступивший год даст возможность оценить масштабы изменений, произошедших за это время", - говорит астролог Ангелина Вакулина Главреду.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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По ее словам, "ввиду сильных энергий и планетарных влияний первые пол года 2024 люди будут отчаянно цепляться за прошлое, пытаться вернуть ценности прошлых лет".

"Нас ждет новая эпоха во внутренней политике, новые законы. Изменения и ужесточения будут принимать неуправляемый и хаотичный характер", - добавила она.

По ее словам, Украина широко шагнет в сфере развития медицины и образования.

"В целом, год будет именно "финансовым". Много будет вопросов финансирования, денежных потоков и доходов", - отметила Вакулина.

Новые катастрофы в мире и Украине

"Ждем катаклизмов, катастроф и природных бедствий. Это лишь следствие, поэтому, неизбежно ближе к лету", - добавила Вакулина.

Война в Украине - прогноз

"Ожидаются вспышки новых военных действий. Пока, кажется, что близко. Конкретизировать не буду", - сказала она.

Также астролог назвала 2 области Украины, где стоит ожидать опасности.

"Чернигов и область, Сумы и область. Повышенная опасность в ближайшие дни", - добавила она.

Смотрите видео прогноз астролога Ангелины Вакулиной на 2024 год:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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