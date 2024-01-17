"Будет новый прорыв": это произойдет в Украине в ближайшее время - прогноз

Украину в 2024 году ждет множество изменений. Как рассказала астролог Ангелина Вакулина, 2024 год станет очень непростым.
"2024 год станет переходным периодом в мир до и после. Об этом я говорила еще в 2022 году. Наступивший год даст возможность оценить масштабы изменений, произошедших за это время", - говорит астролог Ангелина Вакулина Главреду.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
По ее словам, "ввиду сильных энергий и планетарных влияний первые пол года 2024 люди будут отчаянно цепляться за прошлое, пытаться вернуть ценности прошлых лет".
"Нас ждет новая эпоха во внутренней политике, новые законы. Изменения и ужесточения будут принимать неуправляемый и хаотичный характер", - добавила она.
По ее словам, Украина широко шагнет в сфере развития медицины и образования.
"В целом, год будет именно "финансовым". Много будет вопросов финансирования, денежных потоков и доходов", - отметила Вакулина.
Новые катастрофы в мире и Украине
"Ждем катаклизмов, катастроф и природных бедствий. Это лишь следствие, поэтому, неизбежно ближе к лету", - добавила Вакулина.
Война в Украине - прогноз
"Ожидаются вспышки новых военных действий. Пока, кажется, что близко. Конкретизировать не буду", - сказала она.
Также астролог назвала 2 области Украины, где стоит ожидать опасности.
"Чернигов и область, Сумы и область. Повышенная опасность в ближайшие дни", - добавила она.
Смотрите видео прогноз астролога Ангелины Вакулиной на 2024 год:
Что стоит учитывать читателю
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