"Звезда им будет": Россию ждет смертельный 2024 год - мольфар Макс Гордеев

Таролог Макс Гордеев рассказал, когда и как Украина одержит победу в войне с Россией.

https://glavred.info/article/zvezda-im-budet-rossiyu-zhdet-smertelnyy-2024-god-molfar-maks-gordeev-10527479.html Ссылка скопирована

Макс Гордеев прогноз на 2024 год / Главред

Ждать ли Украине победы в 2024 году, какой будет ситуация в России и кто станет новым президентом страны-агрессора, а также - получит ли Украина помощь от США? Обо всем этом в интервью Главреду рассказал мольфар, таролог и победитель "Битвы экстрасенсов" Макс Гордеев.

Макс, дайте, пожалуйста, общий прогноз на 2024 год. Чего нам ждать?

Мне предпочтительно порадовать нечем, к сожалению. Расклад довольно тяжелый. Да и мы сами виноваты, что оно так произошло. Мы лелеяли надежду на власть, надеялись, что лидеры, которые нас будут представлять, проконтролируют некоторые моменты финансовые, но они не смогли этого сделать. Власть у нас прекрасная и замечательная, и благодаря Богу, что у нас есть такая власть, но некоторых "крыс", которые там завелись, надо оттуда гнать.

Я вижу, что 2024 год будет экономически тяжелым. И многие тарологи, астрологи говорят, что 2024 год будет очень тяжелый, но есть и очень много надежд. Я вижу, что Украина все равно справится. Не смотря даже на то, что меньше будут давать денег.

Проблема в том, что, когда в 2022 году - в начале полномасштабной войны мы были едины, сейчас мы не едины. Сейчас мы имеем негативную ситуацию. Некоторые люди думали, что война закончилась, а некоторые жили войной. Из-за этого война еще у нас будет. Будет все тяжело. Каждому человеку, который сейчас нас будет смотреть, хочу напомнить: в Украине идет война, и никто не будет поддерживать наших военных, кроме украинцев. Только мы, украинцы, можем одержать победу в этой войне. Это не война власти с Путиным, это война украинцев с Россией. Нам сейчас нужно активно помогать. Год будет тяжелый, но победа все равно за нами, пока. Почему я так говорю? Чтобы донести до некоторых людей: если они не проснутся, то все может произойти, к сожалению.

Смотрите видео прогноз таролога Макса Гордеева на 2024 год:

Вы немного вспомнили о наших партнерах. Будут ли наши партнеры давить на нас, чтобы склонять к переговорам?

Да, будут пытаться это делать, но они принципиально не смогут. Не смогут. Момент в том, что для власти является единственной целью - это победа. Разговаривать с "людьми", которые хотят что-то предложить... Наша власть делает преимущественно правильно свою работу, но я говорю о цели власти, которую некоторые люди не понимают. Тогда за что гибли люди? Мне кажется, что люди власти это не простят, я это не прощу никогда. Да, они хотят сесть за стол переговоров, но переговоры какие? Лишь бы они отцепились от нас, но они хотят, чтобы мы отдали им землю. Поэтому Зеленский и ездит в разные страны и говорит об этом.

Вы сказали, что в Украине будет тяжелый следующий год, а что будет в России?

Скажу так: перевороты идут и очень серьезные перевороты. Но отразится ли это на них? Да. Именно "звезда" им и будет. Первая карта "Башни" - разрушение полное, карта "Смерти" возле мужчины выпадает - это может быть Путин, но в 2024 году в России будет очень много смертей именно у мужчин. Это может быть какой-то военный чиновник, который очень сильно влияет на ход войны. Поэтому и выпадает карта "Смерти". У людей будет паника, будет очень сильный стресс. Если сейчас для регионов в РФ ситуация безденежья нормальная, то для городов (Москва, Санкт-Петербург) - нет. Сейчас Путин решил избираться на новый срок президента, он ждет, что все будет хорошо, он ждет, что 2024 год ему подарит власть и энергию, но на этом - все. Больше у Путина ничего не будет. Морально - там будет уничтожение страны. Очень много смертей именно в России. Я вижу, что их там просто пачками убивают. Финансовая карта России выпадает "4 Пентаклей" - это притеснения, очень сильные финансовые притеснения. Они сейчас будут придумывать какие-то законы. Будут говорить, что нам нужны деньги и они будут давить и говорить, что НАТО и Америка уже близко. У них будет мобилизация, потому что очень колоссальные потери. Я не могу сказать, что у нас меньше, но там просто все очень плохо. У них смерть на смерти идет, ужасы там происходят. По поводу экономики - упадок.

Как будет себя чувствовать Путин в 2024 году?

Он будет стараться влиять на ЕС, как сможет. Он набрался и так много долгов. Сейчас он ведет себя, как маленький ребенок, у которого отобрали игрушку. Он начинает топать своими калечащими ножками и пытаться что-то делать. У него были планы, он будет сейчас финансировать некоторые партии в ЕС, чтобы те поддержали его и были против поддержки Украины. Он пытается сейчас так повлиять, чтобы уменьшить помощь. Но у него ничего не получается. Путин ведет себя, как Кощей Бессмертный, который пробует своей гордыней что-то сделать. Для него идет разрушение его королевства, что начнется со смертей очень влиятельных людей. Трудно сказать, как это произойдет с ними: это может быть катастрофа, авария. Это 100% будет происходить в России. Их звезда перевернута - это знак того, что Российская империя падает. И не просто падает, а летит с невероятной скоростью. Нам не хватает только веры в себя - и увидите, что вера может сделать с людьми. А с Россией все ясно, там все очень плохо.

Когда Украина может вступить в НАТО и стать членом ЕС?

Законы нарушаются. Не сможет наша страна пока стать членом ЕС и НАТО, потому что нарушаются законы, люди не воспринимают их. Вы знаете, о каких законах я говорю. Во-первых - это коррупция. Коррупция начинается с нас, напомню. Коррупция начинается с шоколадки в поликлинике, чтобы тебя пропустили быстрее, вот с чего начинается коррупция. Нам нужно понять: если мы будем поддерживать коррупцию - нам ЕС и не будет сниться. Сейчас просыпаются очень смелые люди, и мне нравится ситуация, которая происходит, ситуация по поводу коррупции, ее начинают преодолевать. Начинают появляться серьезные люди, которые заявляют о себе и о том, что нам нельзя сейчас лезть в коррупцию. Мы слышали историю с сельсоветом, где подорвал себя политик? Мы видим, что люди просыпаются и понимают, что так вести себя нельзя. ЕС добавил много законов, но много там неизвестного, карта "Верховная Жрица" об этом говорит. Там много скрытых законов, которых должна придерживаться Украина. Проблема не в том, что нас не хотят взять, нас хотят взять, но из-за того, что мы не имеем правильных перспектив, не знаем, как правильно делать, а также из-за войны... нужно работать с нашими законами о коррупции и с коррупцией в стране в целом.

Как закончится этот год в Украине, ведь осталась только неделя? Но ждать ли нам от оккупантов на Рождество или Новый год чего-то?

Готовьтесь к прилетам, готовьтесь к "Шахедам", готовьтесь к утренним непонятным взрывам, готовьтесь, уважаемые. Однозначно. Особенно на Рождество и Новый год. Они очень любят бомбить в Новый год, любят и будут бомбить на Рождество, это 100% будет. У них есть сейчас и "Шахеды", и ракеты, они сейчас накапливают их. Я об этом много раз говорил, еще летом. Они все это накапливают, чтобы устроить нам "веселые" выходные и каникулы зимние. Я очень прошу, не игнорируйте воздушные тревоги, по всем областям. Это не касается какой-то одной области. Это касается всех, даже Запад Украины. Готовьтесь.

Власти предупреждают, что зима будет тяжелой. В прошлом году в этот период уже были блэкауты, мощные атаки на инфраструктуру. Как в 2024 году пройдет январь и февраль, чего ожидать?

Зима у нас уже лучше, чем предыдущая. Именно в этот период у нас были блэкауты. Нас любят пугать, но по поводу блэкаутов - расслабьтесь. Единственное, о чем нам надо волноваться - это о прилетах. Будет трудновато. Будут периоды, когда, например, неделя ничего не будет происходить, но и будут периоды с 5-6 тревогами. Эти прилеты некоторым напомнят, что в стране идет война. Некоторым людям этого напоминания не хватает. Хочу подчеркнуть, что нужно донатить на ВСУ. Особенно в период, когда наши парни и девушки стоят в такой холод. Помните: вы спите в теплых кроватях, пока они оберегают вашу жизнь. Так что, жалко вам 300 гривен? Я советую искать украинцам военных и спрашивать, что им нужно, покупать это. Это маленькая капелька.

Что будет с Крымом в следующем году? Удастся ли нашим военным вернуть его?

Вернуть - нет, но пусть они готовятся к "хлопку". Они нагнетают, они знают, что они делают. Очень много не буду рассказывать, потому что это закрытая информация. Я знаю, что нас мониторят все российские каналы. Пусть готовятся, особенно летом, их будут ждать "подарочки" от Украины. Они готовят стратегию, я вижу, что они очень масштабно все сделают, но Крым мы пока не вернем. Потому что Крым - это не земля, Крым - это люди прежде всего. Для того, чтобы вернуть Крым, надо некоторым людям осознать, что им там не рады, которые думают, что Крым - это Россия... Крым - это Украина! И будет так всегда. Поэтому пусть они себе не надеются на что-то.

Какой ситуация будет на фронте, в Донецкой и Луганской областях, где сейчас наши ребята?

Трудно. Тяжело и эмоционально, и финансово. Трудно. Мало донатим. Нечем бится. Они настолько у нас крутые, что говорят: дайте нам хотя бы лопаты - и мы будем бится. Но это ужасно. В нашей стране так много невероятных людей, которые могут помочь, но не помогают. Я не понимаю, почему. Вы ждете, что власть будет это делать? Нет, власть не будет делать так, как нужно. Я не понимаю, зачем нам стройки, когда этих строек не станет, если сюда придут русские. Люди это до сих пор не понимают. Я скажу так: Вселенная расставляет все по своим местам и каждый получает то, чего заслуживает. Наши воины, наши ангелы-хранители, находятся под защитой. Я делаю со своими коллегами все, чтобы они не попали в эту беду, отвожу их энергетически. Хочу напомнить всем, кто нас смотрит: я делаю бесплатную защиту для всех военных. Пишите мне в Instagram, я помогу поставить защиту на вашего военного или военную. Мы все знаем, какой ужас там происходит. Война еще не закончилась - и пока завершения войны я не вижу.

Макс, каким будет эмоциональное состояние в следующем году у украинцев?

Карта "Силы" - непобедимость. Эмоциональное состояние людей - непобедимые; несмотря ни на что люди продолжают жить дальше. Мне очень хочется, чтобы вернулась коллективная энергия, которая была в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Вселенная может сделать так, чтобы снова это вернулось, снова серьезные обстрелы нашей страны. Сейчас то, что происходит (по тревогам и прилетам), мы видим, что возвращается то состояние, которое было раньше. Они почувствовали, что украинцы расслабились, они почувствовали, что украинцев не интересует война, и они начали побеждать. Это страшно, потому что у нас был пик наших побед в апреле-мае и летом. Мы были сильны духом, а сейчас, ситуация изменилась. Я призываю каждого украинца: нам нужно вернуть веру в нашу страну. Сейчас мы должны не на других смотреть, а смотреть за собой.

Что может изменить ход войны в Украине?

Отношение к ней. Люди отпустили и думают, что все кончено и все в порядке. Проблема также и большая во власти, потому что она не вдохновляет. Нет мотивации, когда парни идут на войну. Надо изменить тактику, потому что ребята не хотят туда идти (на войну - ред.), потому что они не видят перспектив. Если парень захотел пойти защищать нашу страну, он должен удостовериться, что его обеспечат денежными выплатами, обеспечат оружием, всем орудием, нужно мотивировать. А то, что происходит... они там все жируют сверху, а парни и девушки гибнут, говорят: а за что мне идти воевать? За нашу страну, которую разворовывают и в которой жируют, за что? Нет мотивации. Наша власть - это не наш президент, наша власть - это не Залужный, наша власть - это те люди, которые что-то делают. Многие говорят на президента, многие говорят на людей во власти, которые действительно что-то делают... я же говорю о том, что надо изменения делать в самой Верховной Раде - это важный аспект, потому что наши люди не понимают, они награбили и побежали жить в другую страну, а нам здесь жить. Эти митинги, которые сейчас начинаются, - это важное напоминание тем, кто эти средства забирает. Может даже быть новый Майдан, может такое быть. Нам нужно понимать, за что и за кого мы воюем. Мы за свою землю воюем, или мы воюем за разборки между странами? Нужна мотивация для военных на фронте.

Готовы ли россияне к новому наступлению - на Киев или на Харьков?

Они хотят это сделать, но сейчас нет на это ресурсов. Могут быть имитации и попытки, к сожалению, у них есть опыт. Им Киев не нужен, они хотят забрать хотя бы то, что они сейчас имеют. Харьков - да, они что-то планируют делать в зимне-весенний период. Все зависит от нас. Если они думают, что все устраивает, война нас не интересует, то все может быть. Просыпаемся, друзья, это может привести к очень плохим последствиям.

Оккупанты уже который месяц бьют по Одессе и области, по портовой инфраструктуре. Какая будет дальше ситуация?

Они хотят забрать и отомстить, они думают, что это их территория. Как я вижу: они будут бить и дальше, но чуточку меньше. Они не получат того, чего хотят. Не получат они страну, как они хотят, не будет этого никогда. Они понимают: если не могут завоевать страну, то хотя бы максимально ее уничтожить. Это всегда была стратегия России. Проблема в том, почему Путин никак не может сдаться и понять реальную картину. Это амбиции 5-летнего ребенка. Во-вторых - это то, что ему доносят ложную информацию. Ему постоянно говорят: "Вот-вот, мы уже одержали победу, здесь уже захватили". Он думает, что все идет так, как надо. А на самом деле мы видим совсем другую историю. Хочу подчеркнуть - Украина никогда не будет Россией, никогда.

Многие тарологи, астрологи говорят, что Украина может одержать победу в войне в теплый период года, кто-то говорит, что это - весна 2024 года. Каков ваш прогноз, когда нам ждать победы?

Еще год точно. В 2024-м не будет Победы. А победа может быть только в каком формате? Если и дальше будут вооруженные нападения, то победы не будет. Победа может идти 10, 20 лет. Война закончится не тогда, когда у кого-то закончится оружие, а тогда, когда кто-то, кто затеял эту войну, погибнет или просто изменит свою траекторию. Война закончится не тогда, когда они договорятся и сядут за стол переговоров, потому что это невозможно, это маловероятно. Это произойдет только тогда, когда человек, заинтересованный в этой войне, умрет или... умрет.

Макс, ждать ли нам долгожданной помощи от США в следующем году? И в следующем году там выборы, станет ли Джо Байден снова президентом?

В Америке будет очень много изменений. Будет ли Байден президентом? Вряд ли, это маловероятно. У него со здоровьем уже не очень. Выпадает карта "10 мечей" - вряд ли он станет президентом.

Помощь будет, они планируют эту помощь, они планируют поставить нам серьезное оружие. Они заинтересованы, чтобы все завершилось. Даже если к власти придет какая-то непонятная персона, все равно Америка будет заинтересована в том, чтобы Украина одержала победу. Иначе, по факту, проиграет Америка. А Америка не привыкла проигрывать, потому что она уже очень много вложила в Украину сейчас. Если Америка "забыла" об Украине, когда началась война в Израиле, то последний визит президента Зеленского в США снова вернул все внимание к нему. Все СМИ говорят о нем. Поймите, президент-это не человек, который должен бежать с оружием в руках и кричать: "Я сейчас буду вас защищать".

Президент - это тот человек, который представляет нашу страну и наших людей в США, в Европе. Зеленский с этим справляется на тысячу, на миллион процентов. Это тот человек, который может найти нам оружие и деньги. Россияне не понимают одной сути об украинцах: украинцы - несокрушимый народ, который будет защищать себя до последнего, это им не знакомая история. Они никогда не будут тем народом, который будет защищать свои семьи. Они никогда не будут тем народом, который будет идти не за дачи, квартиры и деньги, а за свободу. Это очень важно.

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и мольфар, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Состоятся ли выборы в ближайшее время в Украине и готов ли Владимир Зеленский пойти на второй срок?

Мне кажется, что вряд ли будут выборы. Это будет очень тяжелая история. Сейчас карты говорят, что вряд ли будут выборы. Пропагандисты хотят, чтобы место Зеленского занял некий их лидер, которого они подкупят. Они с этим новым лидером сделают так, что они выйдут на переговоры, Россия перестанет бомбить и снова появится их лидер. Нам не надо ни в коем случае никаких выборов. Поэтому пока выборов точно не будет.

Мы увидели разрушительные цунами и землетрясения в этом году в мире, или ждать чего-то в следующем году?

Вселенная не удовлетворена тем, что происходит сейчас. Вселенная олицетворяет две энергии - милосердие и разрушение. Вселенная может нас как накормить, дать нам кислород, пищу, так может и разрушить все. Земля не в восторге от происходящего. Украина - очень сильная энергетическая точка, которая имеет сильную вибрацию. Когда столько горя, столько боли в нашей стране происходит, а другие смотрят, то земля таким образом напоминает миру в виде цунами, землетрясений, разрушений. Чего надо бояться украинцам - то это воды. Вода является очень разрушительной силой, а вода у нас символизирует эмоции.

Чем больше украинцев будут испытывать негативные эмоции - тем больше будет разрушения именно из воды. Все взаимосвязано. Хотите в это верить или нет - это ваше право, но это не значит что этого не существует. То, что катаклизмы будут и впредь, - да. Чем больше горя будет в нашей стране - тем больше будет и катаклизмов. Все говорят, что с 2022-го года начался этот кошмар, именно в 22-м году. Не связываете ли вы с войной в Украине? Хочу сказать, что украинцы очень сильные. Когда они чувствуют боль, страх, разрушения - они и излучают эту боль; она распространяется по всему миру. И эта боль будет проявляться всюду, если только люди в мире не поймут, что Россия - это не просто враг, Россия - это раковая опухоль, которая весь организм отравляет своим присутствием.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения не могут быть проверены или доказаны научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобное. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.