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Войска стран Запада в Украине: у Зеленского сделали заявление

Андрей Ганчук
9 марта 2024, 09:44
Вопрос отправки войск западных стран в Украину – очень чувствительный, обсуждения подобных инициатив не всегда могут быть публичными, сказал Алексей Данилов.
Данилов, НАТО
Европе придется воевать, если Россия захватит Украину - Данилов / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, nato.int

Возможен сценарий, при котором страны Запада будут помогать Украине в войне против агрессора России не только оружием, но и войсками. Европе придется воевать, если глава Кремля Владимир Путин захватит украинское государство. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире УП. Итоги он рассказал о том, что отправка войск Запада в Украину – тонкий вопрос. Сейчас Киев ждет своевременной поставки современных систем вооружений.

"Мы абсолютно не исключаем появления на нашей территории тех или иных военных подразделений тех или иных стран, если они будут принимать соответствующее решение", - сказал чиновник.

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Также секретарь СНБО акцентировал внимание на том, что "вся Европа содрогнется и им тогда придется воевать", если Россия захватит Украину.

При этом Алексей Данилов в ответ на вопрос о возможности запроса к Западу о запуске в Украину иностранных войск он подчеркнул, что "в жизни ничего невозможного нет".

Войска стран Запада в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил переброску войск НАТО в Украину. В частности, он сказал, что союзники Киева приложат необходимые усилия для того, чтобы Россия не одержала победу в войне.

Президент Владимир Зеленский положительной оценил идею Макрона о войсках НАТО в Украине. Он предположил, что инициатива будет обсуждаться в середине марта, когда Макрон должен приехать в Киев.

Риторика Макрона по войне в Украине резко поменялась

Французский лидер Эммануель Макрон еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал весьма "миролюбивую" позицию в отношении Москвы, все время призывая стороны к "диалогу".

Более того, Макрон настаивал, что Путину в этой войне следует "сохранить лицо", намекая на территориальные уступки стране-агрессору, что откровенно не нравилось ни Киеву, ни западным союзникам.

Но после истощения у ВСУ ресурсов (техники и боеприпасов) из-за сократившейся помощи США Макрон занял "воинствующую позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса.

Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют растущее давление на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.

Журналисты Le Monde опубликовали материал, в котором говорится, что Франция рассматривает возможность отправки спецназа в Украину. Как предполагается, силы могли бы защитить некоторые территории украинского государства.

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НАТО Западная Европа Алексей Данилов война России и Украины
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