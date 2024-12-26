"Может анонсировать визит через месяц": Франциск принял приглашение посетить Украину

Визит Папы Римского вряд ли состоится в новом году.

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Известна ли дата визита Папы Римского в Украину / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Папа Римский принял приглашение посетить Украину

Папа Франциск может анонсировать свой визит за месяц до поездки

Папа Римский принял приглашение посетить Украину, однако дата визита пока еще не известна. Об этом сказал глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) в интервью Радио Свобода.

Глава УГКЦ отметил, что в ближайших планах Папы Римского нет визита в Украину, в частности, в 2025 году.

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"Пока нет (даты визита - ред.), но Франциск порой любит делать сюрпризы. Он может анонсировать визит буквально за месяц перед тем, чем он решил в Украину приехать. Поэтому мы входим в этот новый год с надеждой. С надеждой на то, что справедливый мир все же воцарится в Украине", - заявил глава УГКЦ.

Позиция Папы Римского относительно ситуации в Украине - последние заявления

Как писал Главред, недавно Папа Римский вышел с обращением, в котором страну-агрессора Россию и Украину назвал "двоюродными братьями", тем самым повторяя нарратив о братских народах. Он в очередной раз не указал, что именно РФ начала агрессию против Украины.

Ранее Папа Франциск призвал к миру во всем мире на фоне войн в Украине и в секторе Газа. По его словам, "мир путем переговоров лучше, чем бесконечная война".

Кроме того, глава Ватикана Папа Римский молился за украинцев и призвал к обмену пленными между Россией и Украиной - "всех и всех" на основе международного права.

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Кто такой Папа Франциск? Франциск - 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.

6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.

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18 ноября 2022 года Папа Франциск в очередной раз назвал российское вторжение в Украину "конфликтом в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине. 25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".

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