"Может анонсировать визит через месяц": Франциск принял приглашение посетить Украину

Вкратце:
- Папа Римский принял приглашение посетить Украину
- Папа Франциск может анонсировать свой визит за месяц до поездки
Папа Римский принял приглашение посетить Украину, однако дата визита пока еще не известна. Об этом сказал глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) в интервью Радио Свобода.
Глава УГКЦ отметил, что в ближайших планах Папы Римского нет визита в Украину, в частности, в 2025 году.
"Пока нет (даты визита - ред.), но Франциск порой любит делать сюрпризы. Он может анонсировать визит буквально за месяц перед тем, чем он решил в Украину приехать. Поэтому мы входим в этот новый год с надеждой. С надеждой на то, что справедливый мир все же воцарится в Украине", - заявил глава УГКЦ.
Позиция Папы Римского относительно ситуации в Украине - последние заявления
Как писал Главред, недавно Папа Римский вышел с обращением, в котором страну-агрессора Россию и Украину назвал "двоюродными братьями", тем самым повторяя нарратив о братских народах. Он в очередной раз не указал, что именно РФ начала агрессию против Украины.
Ранее Папа Франциск призвал к миру во всем мире на фоне войн в Украине и в секторе Газа. По его словам, "мир путем переговоров лучше, чем бесконечная война".
Кроме того, глава Ватикана Папа Римский молился за украинцев и призвал к обмену пленными между Россией и Украиной - "всех и всех" на основе международного права.
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Кто такой Папа Франциск?
Франциск - 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.
6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.
15 апреля 2022 года во время традиционного Крестного хода в Риме в Страстную пятницу Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.
18 ноября 2022 года Папа Франциск в очередной раз назвал российское вторжение в Украину "конфликтом в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине.
25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".
9 марта 2024 года стало известно, что в феврале в интервью швейцарской компании RSI Франциск заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, пишет Википедия.
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