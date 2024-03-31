Папа призвал Россию и Украину к обмену пленными 'всех на всех'

Глава Католической церкви обратился как к Украине, так и к стране-агрессору.

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Папа Франциск вспомнил народ Украины в своей пасхальной молитве / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 31 отдельная механизированная бригада, ua.depositphotos.com

Папа Римский в честь католической Пасхи помолился за украинцев и призвал к обмену пленными между Россией и Украиной - "всех на всех".

Как говорится на сайте Vatican News, "мысли" Папы "особенно обращены к жертвам многих конфликтов во всем мире, начиная с конфликта в Израиле и Палестине, а также в Украине".

"Пусть воскресший Христос откроет путь мира к растерзанным войной народам этих регионов", - цитирует издание выступление Папы. видео дня

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"Призывая к уважению принципов международного права, я выражаю надежду на обмен всех пленных между Россией и Украиной: всех на всех!" - сказал понтифик.

Кто такой Папа Франциск? Франциск - 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.

6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.

15 апреля 2022 года во время традиционного Крестного хода в Риме в Страстную пятницу Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.

18 ноября 2022 года Папа Франциск в очередной раз назвал российское вторжение в Украину "конфликтом в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине. 25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".

9 марта 2024 года стало известно, что в феврале в интервью швейцарской компании RSI Франциск заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, пишет Википедия.

Пасха 2023 - когда празднуют

У православных Пасха всегда наступает позже, чем у католиков, из-за использования разных календарей. Например, в 2024 году православная Пасха приходится на 5 мая, что является довольно поздней датой для этого праздника. В то же время, католическая Пасха в 2024 году отмечается 31 марта.

Важно отметить, что существуют случаи, когда Пасха для католиков и православных приходится на один и тот же день. Например, это произойдет в следующем 2025 году, когда обе христианские традиции будут праздновать Пасху 20 апреля.

Хотя Православная Церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, почти полностью совпадающий с григорианским, Пасху и связанные с ней праздники православные все еще отмечают отдельно от католиков из-за разницы в методах расчета даты праздника.

Папа Римский - другие заявления понтифика

Папа Римский неоднократно попадал в скандалы из-за своей лояльности к путинской агрессии и нежелания четко маркировать "жертву" и "агрессора", довольствуясь определением российско-украинской войны как "конфликта". В частности, на просьбу ОП приехать в Украину, в пресс-службе Папы заявили, что тот согласится осуществить этот визит только в том случае, если он посетит еще и Москву.

В прошлый раз глава Католической церкви опозорился скандальным заявлением и предложил Украине сдаться. По его словам, Украине якобы нужно найти мужество поднять "белый флаг".

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