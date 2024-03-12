УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Папа Римский Франциск поставил скандальное условие для приезда в Киев

Ангелина Подвысоцкая
12 марта 2024, 03:15
Понтифик говорит, что не поедет в Киев, если его не пригласит еще и Москва.
Папа Римский, Владимир Зеленский
Папа Римский ставит условие для визита в Киев / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Папа Римский Франциск может приехать в Киев, но для этого он ставит свое условие, пытаясь не обидеть Россию. Папа Римский согласится осуществить этот визит лишь в том случае, если он посетит еще и Москву. Об этом заявил посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш в интервью "Радио Свобода".

Стоит отметить, что Украина отправила Папе Римскому приглашение еще в мае 2023 года. Однако он до сих пор так и не приехал в Киев.

"Мы о нем напоминаем. И буквально на днях на официальных и неофициальных встречах говорили ... Папа прекрасно это знает. У него есть свое видение. Хотя и официально говорит, о том, что возможен потенциальный визит в Киев, от которого он не отказывается, какой хочет реализовать, он обязательно связывает с визитом в Москву", — сказал дипломат.

видео дня

Он добавил, что со стороны РФ нет заинтересованности в визите Папы Римского, по этому его визит в Киев может быть нереалистичным.

Кто такой Папа Франциск?

Франциск – 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.
6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.
15 апреля 2022 года во время традиционного Крестного шествия в Риме в Страстную пятницу Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.
18 ноября 2022 года Папа Франциск снова назвал российское вторжение в Украину "конфликт в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине.
25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".
9 марта 2024 стало известно, что в феврале в интервью швейцарской компании RSI Франциск заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, пишет Википедия.

Напомним, что Папа Римский опозорился скандальным заявлением и предложил Украине сдаться. По его словам, Украине якобы нужно найти мужество поднять "белый флаг".

Посланник Папы Римского заявил, что нет мирного плана в отношении Украины. По словам Дзуппи, все встречи в Москве "были важными, особенно в гуманитарных аспектах". Но никакие мирные инициативы якобы не обсуждались.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Папа Римский папа римский Франциск Ватикан вторжение России
Реклама

Главное за день

США могут выделить Украине почти полмиллиарда долларов на 2025 год - Белый дом

США могут выделить Украине почти полмиллиарда долларов на 2025 год - Белый дом

02:30 Политика
"Будет много Авдеевок в 2024 году": директор ЦРУ жестко обратился к США

"Будет много Авдеевок в 2024 году": директор ЦРУ жестко обратился к США

23:54 Украина
Зеленский жестко "проехался" по Путину после покушения в Одессе

Зеленский жестко "проехался" по Путину после покушения в Одессе

22:24 Политика
Все главные новости

Популярное

Хотел бы отдать эту честь России : впервые в истории украинский фильм получил Оскар 5759

"Хотел бы отдать эту честь России": впервые в истории украинский фильм получил Оскар

ВСУ отбросили оккупантов на востоке: пошли вперед и захватили вражеские позиции 4298

ВСУ отбросили оккупантов на востоке: пошли вперед и захватили вражеские позиции

Как Трамп хочет закончить войну в Украине: Орбан раскрыл детали плана 3925

Как Трамп хочет закончить войну в Украине: Орбан раскрыл детали плана

Империю пора ликвидировать 2562

Империю пора ликвидировать

Последние новости

03:33

Даже одноразовый: как заточить станок для бритья

03:15

Папа Римский Франциск поставил скандальное условие для приезда в Киев

03:00

"Уже забыл бывшую": Михаил Дианов признался о разводе с женой

02:40

Евровидение-2024: организаторы объявили о кардинальных переменах в правилах

02:30

США могут выделить Украине почти полмиллиарда долларов на 2025 год - Белый дом

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

02:19

Что носить весной 2024: Андре Тан назвал самые модные вещи

01:34

Как вырастить имбирь из магазинного корня: ароматный урожай гарантирован

01:00

На серьезные отношения они не согласны: три самых свободолюбивых знака

11 марта, понедельник
23:54

"Будет много Авдеевок в 2024 году": директор ЦРУ жестко обратился к США

Реклама
23:19

Зачем носят красную нить на руке: не всем известно истинное значение

22:43

ВСУ ударили по кораблю россиян: на связь не выходит российский генералВидео

22:24

Зеленский жестко "проехался" по Путину после покушения в Одессе

22:03

"Это была подготовка": Буданов заинтриговал заявлением о "серьезной операции в Крыму"Видео

21:55

Китай может начать шантажировать США и увеличить помощь РФ - Жданов

21:45

Скандал на Оскаре: из международной телеверсии "вырезали" победу Украины

21:44

Зеленский дал осторожную оценку ситуации на фронте

21:33

"Не останется и следа": как удалить липкую наклейку с новой посуды

21:30

К чаю самое то: шикарный рецепт бабушкиных хрустиков на водке

20:49

Украине грозит "израильский вариант" войны: Жданов оценил риски и последствия

19:53

Лунный календарь на 12 марта: какие дела лучше отложить в этот день

Реклама
19:39

Макрон отложил визит в Украину: СМИ узнали главный мотив лидера Франции

19:32

Бешеный ветер и дождь со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение

19:26

Китай выдвинул инициативу о ядерном оружии: у Лаврова сделали заявление

19:24

Папа всегда был пророссийским левакоммнение

19:20

Когда РФ может массированно ударить ракетами: эксперт назвал опасные даты

19:17

"Иначе эта война не закончится": при каких условиях Украина сможет бить по РФ

18:52

Макрон говорит глупости, НАТОвские войска не приедут в Украину - Жданов

18:47

Мир фантазий зовет: топ-7 лучших фильмов в жанре фэнтезиВидео

18:46

Компании, внесшие залог за Пашинского, задолжали Минобороны 364 млн грн - эксперт актуально

18:39

"Это сыграет на руку Путину": Жданов сказал, когда НАТО может ввести войска в Украину

18:32

Войска РФ собрали силы на левобережье Херсонщины: ВСУ назвали "цель" врага

18:26

Уксус не нужен: как очистить чайник от накипи за 5 минут

18:24

Как убрать прыщи на лице в домашних условиях: действующие советы

18:11

Надо положить монеты на стол: приметы 12 марта, которые принесут вам деньги

17:50

В Словакии предложили вернуть украинцев с возмутительным объяснением

17:47

РФ производит почти в три раза больше снарядов, чем США и ЕС для Украины – CNN

17:46

Ошибка, которую делает большинство: эксперт назвал 5 средств для мытья, которые портят пол

17:38

Протестующие в Польше останавливают автобусы и держат украинцев: ответ Украины

17:35

У Путина испугались НАТО в Украине и увидели "опасную линию"

17:26

Путинистка Лолита теперь поет за еду в РФ: появились детали

Реклама
17:01

"Ничего кроме слез и боли": Могилевская отреагировала на "Оскар" для "20 дней в Мариуполе"

16:54

Весенняя премьера: телеканал Бигуди покажет турецкий сериал "Запретный плод"

16:44

"Темпы хорошие": Зеленский - о создании мощных укреплений на фронте

16:28

WSJ: Россия может вести войну в нынешних масштабах еще 2-5 лет

16:27

Об этом знают единицы: как найти секретную игру в Инстаграм

16:18

Никакой капитуляции Украины: Столтенберг указал Путину жесткое условие переговоров

16:18

Сколько надо зарабатывать, чтобы получить бронь от мобилизации: ответ нардепа

16:15

Генсек НАТО назвал большую ошибку Путина: "Украина еще ближе к членству, чем раньше"

16:15

"Пол будет чистый и блестящий": женщина поделилась гениальным лайхаком

16:09

Люди с инвалидностью могут получать повестки от ТЦК: в ВСУ объяснили, для чего

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Гороскоп
Китайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять