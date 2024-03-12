Папа Римский Франциск поставил скандальное условие для приезда в Киев

Понтифик говорит, что не поедет в Киев, если его не пригласит еще и Москва.

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Папа Римский ставит условие для визита в Киев / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Папа Римский Франциск может приехать в Киев, но для этого он ставит свое условие, пытаясь не обидеть Россию. Папа Римский согласится осуществить этот визит лишь в том случае, если он посетит еще и Москву. Об этом заявил посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш в интервью "Радио Свобода".

Стоит отметить, что Украина отправила Папе Римскому приглашение еще в мае 2023 года. Однако он до сих пор так и не приехал в Киев.

"Мы о нем напоминаем. И буквально на днях на официальных и неофициальных встречах говорили ... Папа прекрасно это знает. У него есть свое видение. Хотя и официально говорит, о том, что возможен потенциальный визит в Киев, от которого он не отказывается, какой хочет реализовать, он обязательно связывает с визитом в Москву", — сказал дипломат. видео дня

Он добавил, что со стороны РФ нет заинтересованности в визите Папы Римского, по этому его визит в Киев может быть нереалистичным.

Кто такой Папа Франциск? Франциск – 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.

6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.

15 апреля 2022 года во время традиционного Крестного шествия в Риме в Страстную пятницу Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.

18 ноября 2022 года Папа Франциск снова назвал российское вторжение в Украину "конфликт в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине.

25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".

9 марта 2024 стало известно, что в феврале в интервью швейцарской компании RSI Франциск заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, пишет Википедия.

Напомним, что Папа Римский опозорился скандальным заявлением и предложил Украине сдаться. По его словам, Украине якобы нужно найти мужество поднять "белый флаг".

Посланник Папы Римского заявил, что нет мирного плана в отношении Украины. По словам Дзуппи, все встречи в Москве "были важными, особенно в гуманитарных аспектах". Но никакие мирные инициативы якобы не обсуждались.

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