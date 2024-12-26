В Украине с января медосмотр можно будет пройти онлайн: детали реформы

По новой системе оценки повседневного функционирования люди с инвалидностью смогут выбирать между очным и заочным форматом медосмотра.

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-s-yanvarya-medosmotr-mozhno-budet-proyti-onlayn-detali-reformy-10625423.html Ссылка скопирована

С нового года медосмотр можно будет пройти дистанционно / Коллаж Главреда. Фото: Минздрав, kramrayon.com.ua

Коротко:

Способы оценивания функционирования человека

При таких диагнозах возможно заочное оценивание

С 1 января 2025 года в Украине ликвидируются медико-социальные экспертизы, вместо них будет работать цифровизированная система оценки повседневного функционирования человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

В министерстве рассказывают, что с нового года, в зависимости от обстоятельств и потребностей человека, пройти оценивание функционирования можно будет в несколько способов:

видео дня

очно - непосредственно в учреждении здравоохранения;

дистанционно - с помощью методов и средств телемедицины;

заочно - по предоставленным человеком документам, без его личного присутствия;

выездной осмотр - экспертная команда при необходимости может выехать к месту пребывания или лечения пациента.

Для заочного оценивания нужно будет предоставить экспертной команде полную и правдивую медицинскую документацию, подтверждающую диагноз. Отмечается, что его будут проводить в первую очередь для военнослужащих, участников боевых действий и пациентов с заболеваниями, дефектами или нарушениями функций органов.

Заочное оценивание возможно при таких диагнозах:

злокачественные новообразования III-IV стадии (подтвержденные КТ/МРТ или гистологией);

болезни крови, кроветворных органов;туберкулез;

диагнозы, осложненные гемиплегией, параплегией или тетраплегией;

приобретенное отсутствие конечностей;

состояние после трансплантации органов или имплантации кардиостимулятора;

врожденные нарушения;

печеночные болезни.

Заочный формат будут выбирать, если человек не будет настаивать на очном медосмотре.

В отдельных случаях экспертная команда может выехать для оценки на место пребывания человека. Такой формат предусмотрен для пациентов, которые имеют документально подтвержденные серьезные ограничения подвижности, или военнослужащих и участников боевых действий, чье состояние не соответствует критериям заочного медосмотра.

В министерстве отметили, что врач или председатель военно-врачебной комиссии может направить пациента на оценку повседневного функционирования, когда наступает срок повторного осмотра или заболевание приобретает устойчивый или необратимый характер.

Реформирование МСЭК - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 18 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает усовершенствование работы Медико-социальной экспертной комиссии. В частности, выводы комиссий будут заноситься в электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ), которая обеспечит более быстрый доступ к данным для врачей, повысит прозрачность процесса и ускорит принятия решений.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Кабинет министров утвердил два законопроекта, связанные с ликвидацией медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Они предусматривают повышение выплат для лиц с полной потерей трудоспособности, а также значительное увеличение сроков лечения и реабилитации для тех, кто имеет временную потерю трудоспособности.

Кроме того, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что комплексные изменения по МСЭК произойдут с 01 января 2025 года.

Читайте также:

Что такое МСЭК? Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, которые обращаются для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохраненияя после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред