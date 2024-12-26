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В Украине с января медосмотр можно будет пройти онлайн: детали реформы

Виталий Кирсанов
26 декабря 2024, 20:54
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По новой системе оценки повседневного функционирования люди с инвалидностью смогут выбирать между очным и заочным форматом медосмотра.
медосмотр, МСЭК
С нового года медосмотр можно будет пройти дистанционно / Коллаж Главреда. Фото: Минздрав, kramrayon.com.ua

Коротко:

  • Способы оценивания функционирования человека
  • При таких диагнозах возможно заочное оценивание

С 1 января 2025 года в Украине ликвидируются медико-социальные экспертизы, вместо них будет работать цифровизированная система оценки повседневного функционирования человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

В министерстве рассказывают, что с нового года, в зависимости от обстоятельств и потребностей человека, пройти оценивание функционирования можно будет в несколько способов:

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  • очно - непосредственно в учреждении здравоохранения;
  • дистанционно - с помощью методов и средств телемедицины;
  • заочно - по предоставленным человеком документам, без его личного присутствия;
  • выездной осмотр - экспертная команда при необходимости может выехать к месту пребывания или лечения пациента.

Для заочного оценивания нужно будет предоставить экспертной команде полную и правдивую медицинскую документацию, подтверждающую диагноз. Отмечается, что его будут проводить в первую очередь для военнослужащих, участников боевых действий и пациентов с заболеваниями, дефектами или нарушениями функций органов.

Заочное оценивание возможно при таких диагнозах:

  • злокачественные новообразования III-IV стадии (подтвержденные КТ/МРТ или гистологией);
  • болезни крови, кроветворных органов;туберкулез;
  • диагнозы, осложненные гемиплегией, параплегией или тетраплегией;
  • приобретенное отсутствие конечностей;
  • состояние после трансплантации органов или имплантации кардиостимулятора;
  • врожденные нарушения;
  • печеночные болезни.

Заочный формат будут выбирать, если человек не будет настаивать на очном медосмотре.

В отдельных случаях экспертная команда может выехать для оценки на место пребывания человека. Такой формат предусмотрен для пациентов, которые имеют документально подтвержденные серьезные ограничения подвижности, или военнослужащих и участников боевых действий, чье состояние не соответствует критериям заочного медосмотра.

В министерстве отметили, что врач или председатель военно-врачебной комиссии может направить пациента на оценку повседневного функционирования, когда наступает срок повторного осмотра или заболевание приобретает устойчивый или необратимый характер.

Реформирование МСЭК - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 18 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает усовершенствование работы Медико-социальной экспертной комиссии. В частности, выводы комиссий будут заноситься в электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ), которая обеспечит более быстрый доступ к данным для врачей, повысит прозрачность процесса и ускорит принятия решений.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Кабинет министров утвердил два законопроекта, связанные с ликвидацией медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Они предусматривают повышение выплат для лиц с полной потерей трудоспособности, а также значительное увеличение сроков лечения и реабилитации для тех, кто имеет временную потерю трудоспособности.

Кроме того, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что комплексные изменения по МСЭК произойдут с 01 января 2025 года.

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Что такое МСЭК?

Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, которые обращаются для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохраненияя после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.

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