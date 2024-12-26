В Украине с января медосмотр можно будет пройти онлайн: детали реформы

Коротко:
- Способы оценивания функционирования человека
- При таких диагнозах возможно заочное оценивание
С 1 января 2025 года в Украине ликвидируются медико-социальные экспертизы, вместо них будет работать цифровизированная система оценки повседневного функционирования человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
В министерстве рассказывают, что с нового года, в зависимости от обстоятельств и потребностей человека, пройти оценивание функционирования можно будет в несколько способов:
- очно - непосредственно в учреждении здравоохранения;
- дистанционно - с помощью методов и средств телемедицины;
- заочно - по предоставленным человеком документам, без его личного присутствия;
- выездной осмотр - экспертная команда при необходимости может выехать к месту пребывания или лечения пациента.
Для заочного оценивания нужно будет предоставить экспертной команде полную и правдивую медицинскую документацию, подтверждающую диагноз. Отмечается, что его будут проводить в первую очередь для военнослужащих, участников боевых действий и пациентов с заболеваниями, дефектами или нарушениями функций органов.
Заочное оценивание возможно при таких диагнозах:
- злокачественные новообразования III-IV стадии (подтвержденные КТ/МРТ или гистологией);
- болезни крови, кроветворных органов;туберкулез;
- диагнозы, осложненные гемиплегией, параплегией или тетраплегией;
- приобретенное отсутствие конечностей;
- состояние после трансплантации органов или имплантации кардиостимулятора;
- врожденные нарушения;
- печеночные болезни.
Заочный формат будут выбирать, если человек не будет настаивать на очном медосмотре.
В отдельных случаях экспертная команда может выехать для оценки на место пребывания человека. Такой формат предусмотрен для пациентов, которые имеют документально подтвержденные серьезные ограничения подвижности, или военнослужащих и участников боевых действий, чье состояние не соответствует критериям заочного медосмотра.
В министерстве отметили, что врач или председатель военно-врачебной комиссии может направить пациента на оценку повседневного функционирования, когда наступает срок повторного осмотра или заболевание приобретает устойчивый или необратимый характер.
Реформирование МСЭК - последние новости Украины
Как сообщал Главред, 18 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает усовершенствование работы Медико-социальной экспертной комиссии. В частности, выводы комиссий будут заноситься в электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ), которая обеспечит более быстрый доступ к данным для врачей, повысит прозрачность процесса и ускорит принятия решений.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Кабинет министров утвердил два законопроекта, связанные с ликвидацией медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Они предусматривают повышение выплат для лиц с полной потерей трудоспособности, а также значительное увеличение сроков лечения и реабилитации для тех, кто имеет временную потерю трудоспособности.
Кроме того, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что комплексные изменения по МСЭК произойдут с 01 января 2025 года.
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Что такое МСЭК?
Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, которые обращаются для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохраненияя после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.
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