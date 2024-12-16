В Украине создана альтернатива МСЭК: известна карта заведений

Ключевые тезисы:
- В Украине создали команды, которые заменят МСЭК
- Эти команды будут работать в 286 больницах по всей Украине
- Всего было создано 1348 экспертных команд
Министерство здравоохранения создало команды по оценке функционирования лиц. Они заменят МСЭК. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения в Facebook.
Там рассказали, что был определен перечень учреждений с экспертными командами на замену МСЭК. Сейчас эти команды будут работать в 286 больницах по всей Украине.
Отмечается, что новые заведения выбраны таким образом, чтобы быть максимально доступными для людей и одновременно соответствовать современным стандартам качества медицинских услуг.
"Всего было создано 1348 экспертных команд, в которых будут работать более 4300 врачей. Это втрое больше по сравнению с предыдущей системой МСЭК. Эти команды сформированы по следующим специализациям: хирургическая, травматологическая, кардионеврологическая, психиатрическая", - отметили в ведомстве.
Кроме того, также был определен перечень врачей, которые будут работать в Центре оценки функционального состояния лица, обеспечивая экспертную поддержку и пересмотр решений в случае их обжалования пациентом.
Реформирование МСЭК - последние новости Украины
Как сообщал Главред, 18 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает усовершенствование работы Медико-социальной экспертной комиссии. В частности, выводы комиссий будут заноситься в электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ), которая обеспечит более быстрый доступ к данным для врачей, повысит прозрачность процесса и ускорит принятия решений.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Кабинет министров утвердил два законопроекта, связанные с ликвидацией медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Они предусматривают повышение выплат для лиц с полной потерей трудоспособности, а также значительное увеличение сроков лечения и реабилитации для тех, кто имеет временную потерю трудоспособности.
Кроме того, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что комплексные изменения по МСЭК произойдут с 01 января 2025 года.
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Что такое МСЭК?
Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, которые обращаются для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохраненияя после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.
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