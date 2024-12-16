Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Украине создана альтернатива МСЭК: известна карта заведений

Мария Николишин
16 декабря 2024, 22:21
24
В Украине определили перечень учреждений с экспертными командами на замену МСЭК.
В Украине создана альтернатива МСЭК: известна карта заведений
Реформирование МСЭК / коллаж: Главред, фото: facebook.com/viktor.liashko, скриншот

Ключевые тезисы:

  • В Украине создали команды, которые заменят МСЭК
  • Эти команды будут работать в 286 больницах по всей Украине
  • Всего было создано 1348 экспертных команд

Министерство здравоохранения создало команды по оценке функционирования лиц. Они заменят МСЭК. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения в Facebook.

Там рассказали, что был определен перечень учреждений с экспертными командами на замену МСЭК. Сейчас эти команды будут работать в 286 больницах по всей Украине.

видео дня

Отмечается, что новые заведения выбраны таким образом, чтобы быть максимально доступными для людей и одновременно соответствовать современным стандартам качества медицинских услуг.

"Всего было создано 1348 экспертных команд, в которых будут работать более 4300 врачей. Это втрое больше по сравнению с предыдущей системой МСЭК. Эти команды сформированы по следующим специализациям: хирургическая, травматологическая, кардионеврологическая, психиатрическая", - отметили в ведомстве.

Кроме того, также был определен перечень врачей, которые будут работать в Центре оценки функционального состояния лица, обеспечивая экспертную поддержку и пересмотр решений в случае их обжалования пациентом.

В Украине создана альтернатива МСЭК: известна карта заведений
Перечень учреждений / фото: скриншот

Реформирование МСЭК - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 18 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает усовершенствование работы Медико-социальной экспертной комиссии. В частности, выводы комиссий будут заноситься в электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ), которая обеспечит более быстрый доступ к данным для врачей, повысит прозрачность процесса и ускорит принятия решений.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Кабинет министров утвердил два законопроекта, связанные с ликвидацией медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Они предусматривают повышение выплат для лиц с полной потерей трудоспособности, а также значительное увеличение сроков лечения и реабилитации для тех, кто имеет временную потерю трудоспособности.

Кроме того, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что комплексные изменения по МСЭК произойдут с 01 января 2025 года.

Читайте также:

Что такое МСЭК?

Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, которые обращаются для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохраненияя после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Министерство здравоохранения Украины новости Украины МСЭК
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Армия РФ и КНДР готовят новые атаки против ВСУ: Зеленский заявил о потерях

Армия РФ и КНДР готовят новые атаки против ВСУ: Зеленский заявил о потерях

21:58Украина
"РФ накапливает, следующая неделя будет переломной": военный - о боях за Покровск

"РФ накапливает, следующая неделя будет переломной": военный - о боях за Покровск

21:46Украина
Трамп может отменить разрешение США на дальнобойные удары по России - детали

Трамп может отменить разрешение США на дальнобойные удары по России - детали

21:05Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Прекращение огня без мирного соглашения: неожиданный сценарий окончания войны - Горбач

Прекращение огня без мирного соглашения: неожиданный сценарий окончания войны - Горбач

Можно ли убирать в праздник 16 декабря: приметы и запреты

Можно ли убирать в праздник 16 декабря: приметы и запреты

Большинство удивится: какая самая лучшая температура для стирки постельного белья

Большинство удивится: какая самая лучшая температура для стирки постельного белья

Гороскоп на завтра 17 декабря: Девам - внезапная прибыль, Стрельцам - море удачи

Гороскоп на завтра 17 декабря: Девам - внезапная прибыль, Стрельцам - море удачи

"Жду": Потап впервые ответил на критику за бегство из Украины - детали

"Жду": Потап впервые ответил на критику за бегство из Украины - детали

Последние новости

22:23

"Пожалеть себя": певица Руслана потеряла ребенка - детали

22:21

В Украине создана альтернатива МСЭК: известна карта заведений

21:58

Армия РФ и КНДР готовят новые атаки против ВСУ: Зеленский заявил о потерях

21:56

Путинистки Долина и Канделаки попали под жесткие санкции ЕС - что потеряют

21:46

"РФ накапливает, следующая неделя будет переломной": военный - о боях за Покровск

Военных из Европы разместят в тыловых регионах Украины, нападение РФ на них будет считаться войной с Западом - ГорбачВоенных из Европы разместят в тыловых регионах Украины, нападение РФ на них будет считаться войной с Западом - Горбач
21:30

ВСУ отбили позиции возле Песчаного: что на самом деле происходит под Покровском

21:05

Трамп может отменить разрешение США на дальнобойные удары по России - детали

20:48

Копеечное средство творит настоящие чудеса: как легко убрать пятно от утюга

20:35

Трамп выдал заявление о "прогрессе" урегулирования войны в Украине: потери астрономические

Реклама
20:32

Доллар пробил новый антирекорд: как сильно упала гривна

20:17

Удивляет водителей: что означает дорожный знак с разметкой и мотоциклистом

20:01

Режим прекращения огня в Украине: эксперт раскрыл неожиданный сценарий событий

19:33

Кейс с "появлением Бойко": почему он отнюдь не тупоймнение

19:10

Почему я скептически отношусь к идее размещения миротворцевмнение

19:05

Вступление в войну с Западом: решится ли Россия ударить по миротворцам - Горбач

19:00

Мокрый снег, метели и мощный ветер: синоптики предупреждают о сильной непогоде

18:56

Как стирать пуховик на пуху: на удивление простой, но эффективный способ

18:32

"Это прорыв": в Украине появилось лазерное оружие и развивается проект дрона-"матки"

18:24

Бундестаг выразил вотум недоверия правительству Шольца: чего ждать дальше

18:19

Отключения света отменили: в Укрэнерго дали прогноз на 17 декабря

Реклама
18:04

"Не думал о поиске убежища": Асад сделал первое заявление после побега из Сирии

17:30

Серьезный конкурент Оливье: блогер поделилась невероятным рецептом салата Марфа

17:26

Быстрое "падение" цен: в Украине подешевел популярный продукт

17:22

Проблем с деньгами не будет целый год: что нужно положить в карман 17 декабря

16:54

Моль исчезнет раз и навсегда: невероятная народная хитрость от насекомых в шкафу

16:38

"Сила Жизни - Опора бизнеса" - более 250 участников проекта улучшили свое ментальное здоровье актуально

16:36

Сообщение об издевательствах над военными: Сырский инициировал проверку - детали

16:18

Vodafone резко повысит стоимость тарифов: когда и на сколько подорожают услуги

16:07

"Скептически отношусь": эксперт сомневается во введении миротворцев в Украину

15:26

"Конец приближается": названы 4 сценария завершающей фазы войны в Украине

15:15

Тряпку можно выкладывать: как предотвратить запотевание окон в машине

15:02

Cколько можно хранить яйца в холодильнике: неожиданный ответ сразит наповал

14:58

Штормовые порывы ветра и мокрый снег: синоптик предупредила о непогоде

14:11

Бросают в бой без бронетехники: в ЦПД рассказали, как РФ уничтожает войска КНДР

14:09

Ситуация в Курахово осложнена, враг доминирует в живой силе - ОСГВ "Хортица"

14:04

Путин пригрозил "Орешником": в РФ якобы запустят в серийное производство ракеты

13:31

Как предотвратить засорение раковины жиром: сантехник дал 3 решения

13:14

Крылатую ракету-дрон "Пекло" начали производить серийно – СМИ

13:13

На Севере активизировались вражеские ДРГ: в ВСУ ответили, есть ли угроза наступления

13:07

РФ выводит солдат из Дамаска: в FT выяснили, что будет с посольством и авиабазой Хмеймим

Реклама
13:07

Шольц инициирует досрочные выборы: в Германии назревают серьезные проблемы - СМИ

12:35

Обеспечение вооружением в приоритете: детали визита Дейнеко на границу с РФФото

12:23

"Под давлением": Елена Зеленская рассказала, что сейчас происходит в ее браке

12:09

Никто не может указывать Украине: Стефанишина - про снижение мобилизационного возраста

12:05

Украинцы и россияне "являются двоюродными братьями": Папа Римский вышел с заявлением

12:04

Десятки убитых и пропавших без вести: ВСУ разгромили солдат КНДР на Курщине

11:52

Успеть раньше Трампа: в Нидерландах сделали заявление о миротворцах и переговорах с РФ

11:19

Сколько миротворцев могут отправить союзники в Украину: эксперт озвучил количество

11:19

Китайский гороскоп на завтра 17 декабря: Змеям - гнев, Обезьянам - трата денег

11:14

Что будет с демографией, если война продлится еще три года: тревожный прогноз

Новый год 2025
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять