Что будет с руководителями МСЭК после обновления системы: ответ Минздрава

Врачи, которые сейчас работают в МСЭК, смогут податься на работу в больницы с 1 января 2025 года.

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Руководителей МСЭК не допустят к работе в новой системе комиссий / Коллаж Главреда. Фото: Минздрав, kramrayon.com.ua

Главное:

Что будет с руководителями МСЭК

Какие изменения произойдут в МСЭК

Какие дела об инвалидности будет пересматривать комиссия

Люди, которые сейчас возглавляют МСЭК не будут допущены к позициям в обновленной системе врачебных комиссий. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения (Минздраве), сообщает Суспільне.

В то же время отмечается, что врачи, которые сейчас работают в МСЭК, смогут податься на работу в больницы с 1 января 2025 года. Основным критерием, по которому их будут отбирать, будет ведение врачебной практики.

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Соответствующее изменение необходимо, чтобы экспертизу проводили врачи с актуальным уровнем медицинских знаний. Дела, которые были приняты на экспертизу в МСЭК, передадут комиссии с сохранением очереди рассмотрения.

Также отмечается, что будут пересматривать только те дела, по которым правоохранители проводят расследование, или по которым законодатели определят категории для пересмотра.

Скандал с инвалидностью для прокуроров - что известно

Как сообщал Главред, 4 октября правоохранительные органы разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них было изъято около 6 миллионов долларов США наличными в разных валютах. Кроме того, обнаружено, что на счетах Татьяны Крупы в польском банке хранились почти 600 тысяч долларов.

Впоследствии стало известно, что председатель МСЭК, вероятно, оформила инвалидность 50 прокурорам в Хмельницкой области. Почти все прокуроры Хмельницкой области получили инвалидность второй группы.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен работой двух министров по ситуации из-за инвалидности для прокуроров. Речь идет о министре о министре здравоохранения Викторе Ляшко и министре соцполитики Оксане Жолнович.

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