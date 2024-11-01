Реформа МСЭК: министр сказал, когда и кто заменит систему

Главные тезисы:
- Готовится законопроект о замене системы МСЭК
- Более 500 МСЭК заменит команда врачей-экспертов
- Новая система будет цифровизирована
Систему медико-социальных экспертных комиссий в Украине реформируют. МСЭК заменит команда врачей-экспертов. Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
По его словам, сегодня, 1 ноября, в Верховной Раде выступил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он раскрыл детали реформы МСЭК.
Министр подчеркнул, что готовится соответствующий законопроект о замене системы медико-социальных экспертных комиссий. Проект закона уже рассматривает правительство, затем его зарегистрируют в парламенте.
В рамках реформы более 500 МСЭК в Украине заменит команда врачей-экспертов.
Новая система будет максимально цифровизирована, чтобы уменьшить риск коррупции и человеческий фактор.
Ляшко пообещал комплексные изменения по МСЭК с 01 января 2025 года.
"До этого система будет работать как работала, с определенными точечными улучшениями", - добавил он.
Что такое МСЭК?
Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, которые обращаются для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохраненияя после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.
Реформа системы МСЭК - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, 22 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал важный указ, который предусматривает ликвидацию МСЭК после скандала с инвалидностью для прокуроров.
В Министерстве здравоохранения заявили, что люди, которые сейчас возглавляют МСЭК не будут допущены к позициям в обновленной системе врачебных комиссий.
Кроме того, министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о том, что функции Центральной МСЭК возложены на Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности.
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