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Реформа МСЭК: министр сказал, когда и кто заменит систему

Мария Николишин
1 ноября 2024, 13:25
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Комплексные изменения по МСЭК состоятся с 01 января 2025 года.
Реформа МСЭК: министр сказал, когда и кто заменит систему
Реформа системы МСЭК / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главные тезисы:

  • Готовится законопроект о замене системы МСЭК
  • Более 500 МСЭК заменит команда врачей-экспертов
  • Новая система будет цифровизирована

Систему медико-социальных экспертных комиссий в Украине реформируют. МСЭК заменит команда врачей-экспертов. Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, сегодня, 1 ноября, в Верховной Раде выступил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он раскрыл детали реформы МСЭК.

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Министр подчеркнул, что готовится соответствующий законопроект о замене системы медико-социальных экспертных комиссий. Проект закона уже рассматривает правительство, затем его зарегистрируют в парламенте.

В рамках реформы более 500 МСЭК в Украине заменит команда врачей-экспертов.

Новая система будет максимально цифровизирована, чтобы уменьшить риск коррупции и человеческий фактор.

Ляшко пообещал комплексные изменения по МСЭК с 01 января 2025 года.

"До этого система будет работать как работала, с определенными точечными улучшениями", - добавил он.

Что такое МСЭК?

Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, которые обращаются для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохраненияя после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.

Реформа системы МСЭК - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, 22 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал важный указ, который предусматривает ликвидацию МСЭК после скандала с инвалидностью для прокуроров.

В Министерстве здравоохранения заявили, что люди, которые сейчас возглавляют МСЭК не будут допущены к позициям в обновленной системе врачебных комиссий.

Кроме того, министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о том, что функции Центральной МСЭК возложены на Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности.

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