Оккупанты заблокированы и окружены: как изменилась ситуация в Волчанске - ISW

ВСУ держат контроль над логистическими путями, в частности в районе Агрегатного завода.

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В Волчанске ВСУ не дают врагу пробиться с Агрегатного завода / Колаж: Главред, фото: Генштаб ВС Украины, скрин с ISW

На Харьковском направлении продолжаются бои между ВСУ и российскими оккупантами. Сложная ситуация для врага возникла еще в мае и продолжается до сих пор. Одной из главных проблем противника остается Агрегатный завод в Волчанске, где заблокирована группировка армии РФ.

Как сообщают аналитики американского Института изучения войны(ISW), оккупанты, которые проникли на завод еще во время неудачного майского наступления до сих пор не могут выйти из предприятия, или, по крайней мере, атаковать выход.

Ссылаясь на спикера Харьковской группы войск, полковника ВСУ Виталия Саранцева в Институте также отмечают сложную ситуацию возле соседних населенных пунктов - кровопролитные бои продолжаются в районе Липцев и Глубокого.

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Карта контроля ВСУ в районе Волчанска по состоянию на 21 августа / фото: ISW

В то же время оккупанты сократили использование тактической авиации в районе Харьковщины, скорее всего, чтобы отдать приоритет авиаударам на других участках фронта, в том числе и в Курской области.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на Харьковском направлении

Недавно на Харьковском направлении украинские защитники нанесли серьезный удар российским оккупантам. Враг потерял около 80% своей бронетехники во время попытки штурма позиций ВСУ.

Накануне стало известно, что власти Харьковщины продолжают фиксировать снижение интенсивности обстрелов области со стороны страны-агрессора России. Это, в первую очередь, следствие эффективной работы Сил обороны.

Ранее сообщалось, что российские захватчики на Харьковском направлении продолжают атаковать позиции Сил обороны. В частности, в Волчанске враг завел штурмовые группы из состава 4-й дршбр и пытался провести логистическое обеспечение в/с и улучшить систему связи.

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