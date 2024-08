Оккупанты заблокированы и окружены: как изменилась ситуация в Волчанске - ISW

На Харьковском направлении продолжаются бои между ВСУ и российскими оккупантами. Сложная ситуация для врага возникла еще в мае и продолжается до сих пор. Одной из главных проблем противника остается Агрегатный завод в Волчанске, где заблокирована группировка армии РФ.

Как сообщают аналитики американского Института изучения войны(ISW), оккупанты, которые проникли на завод еще во время неудачного майского наступления до сих пор не могут выйти из предприятия, или, по крайней мере, атаковать выход.

Ссылаясь на спикера Харьковской группы войск, полковника ВСУ Виталия Саранцева в Институте также отмечают сложную ситуацию возле соседних населенных пунктов - кровопролитные бои продолжаются в районе Липцев и Глубокого.

В то же время оккупанты сократили использование тактической авиации в районе Харьковщины, скорее всего, чтобы отдать приоритет авиаударам на других участках фронта, в том числе и в Курской области.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.