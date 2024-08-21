'Мы все здесь украинцы': как сейчас выглядит Суджа и что говорят о ситуации местные

На улицах Суджи можно встретить значительное количество гражданского населения, которое жалуется на невозможность выезда из города и отсутствие водоснабжения.

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Какая ситуация в Судже - местные обвиняют российские власти в бегстве / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Главред

Силы обороны Украины взяли под контроль районный центр Суджа в Курской области России. О том, какая ситуация в городе сейчас рассказала корреспондент УНИАН, которому удалось побывать в Судже.

По его словам, россияне собственными силами провели декоммунизацию города, уничтожив ударом дрона памятник Ленину, который находился в центральной части Суджи.

На улицах города можно встретить немало местных жителей, которые жалуются, что не могут выехать из города и забрать с собой родственников из-за повреждения автомобиля обломками.

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"Пожалуйста, сделайте нам коридор, и люди выйдут все отсюда, куда-нибудь. Я приехал за мамой, у меня мама лежит", - сказал россиянин, который не знает теперь, как покинуть город.

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Кроме того, россияне отмечают уменьшение количество обстрелов города со стороны российской регулярной армии за последние несколько суток.

Однако гуманитарная ситуация в Судже, по словам местных, остается сложно из-за отсутствия колодцев.

"Речную воду кипятили, чтобы сделать чай или кофе. Речную воду пили", - жалуются они.

Стоит отметить, что подача технической воды в город была организована Украиной вчера. Кроме того, военная комендатура города Суджа обеспечивает жителей продуктами питания, бутилированной водой, а сегодня в городе начали работать украинские военные медики.

"Сегодня было 10-15 человек, провели прием, оказали помощь. Была женщина с осколочным ранением. Будем здесь лечить, я сделал хирургическую обработку раны, почистил ее. Завтра продолжится лечение", - рассказал УНИАН военный медик Владислав.

17-летняя жительница Суджи по имени Ульяна рассказала, что эвакуации в городе не проводили, а администрация быстро сбежала. По ее словам, питьевую воду оперативно доставили ВСУ, но теперь жители волнуются, что может закончиться бензин, и нечем будет заправлять генератор, обеспечивающий электричество.

Некоторые местные жители отмечают, что украинские военные их не обижают и даже не планируют покидать город по гуманитарным коридорам.

"Мы украинцы, практически все здесь украинцы. У нас родных там (в Украине - ред.) очень много, что нам делить. Мы согласны с тем, что наша страна начала войну, мы зашли в чужой дом, все этим сказано", - отмечает один из мужчин, проживающих в Судже.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Бои в Курской области - что известно об операции ВСУ на территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время наступления на Курскую область украинские военные встречают в российских населенных пунктах много людей. Видео в Сети показывают, как россияне с радостью приветствуют украинских военных, обнимают их и даже разговаривают на украинском языке.

Украинские войска активно продвигаются в Курской области, и операция продолжается. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что уже освобождено 1263 квадратных километра.

Эксперт Дмитрий Снегирёв считает, что берега реки Сейм в Глушковском районе Курской области, где россияне под ударами ВСУ пытаются в спешке строить понтоны, могут стать естественным рубежом линии боевого соприкосновения.

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