'Мы все здесь украинцы': как сейчас выглядит Суджа и что говорят о ситуации местные

Силы обороны Украины взяли под контроль районный центр Суджа в Курской области России. О том, какая ситуация в городе сейчас рассказала корреспондент УНИАН, которому удалось побывать в Судже.
По его словам, россияне собственными силами провели декоммунизацию города, уничтожив ударом дрона памятник Ленину, который находился в центральной части Суджи.
На улицах города можно встретить немало местных жителей, которые жалуются, что не могут выехать из города и забрать с собой родственников из-за повреждения автомобиля обломками.
"Пожалуйста, сделайте нам коридор, и люди выйдут все отсюда, куда-нибудь. Я приехал за мамой, у меня мама лежит", - сказал россиянин, который не знает теперь, как покинуть город.
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Кроме того, россияне отмечают уменьшение количество обстрелов города со стороны российской регулярной армии за последние несколько суток.
Однако гуманитарная ситуация в Судже, по словам местных, остается сложно из-за отсутствия колодцев.
"Речную воду кипятили, чтобы сделать чай или кофе. Речную воду пили", - жалуются они.
Стоит отметить, что подача технической воды в город была организована Украиной вчера. Кроме того, военная комендатура города Суджа обеспечивает жителей продуктами питания, бутилированной водой, а сегодня в городе начали работать украинские военные медики.
"Сегодня было 10-15 человек, провели прием, оказали помощь. Была женщина с осколочным ранением. Будем здесь лечить, я сделал хирургическую обработку раны, почистил ее. Завтра продолжится лечение", - рассказал УНИАН военный медик Владислав.
17-летняя жительница Суджи по имени Ульяна рассказала, что эвакуации в городе не проводили, а администрация быстро сбежала. По ее словам, питьевую воду оперативно доставили ВСУ, но теперь жители волнуются, что может закончиться бензин, и нечем будет заправлять генератор, обеспечивающий электричество.
Некоторые местные жители отмечают, что украинские военные их не обижают и даже не планируют покидать город по гуманитарным коридорам.
"Мы украинцы, практически все здесь украинцы. У нас родных там (в Украине - ред.) очень много, что нам делить. Мы согласны с тем, что наша страна начала войну, мы зашли в чужой дом, все этим сказано", - отмечает один из мужчин, проживающих в Судже.
Операция в Курской области РФ
6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.
Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.
Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.
Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".
Бои в Курской области - что известно об операции ВСУ на территории России
Напомним, как ранее сообщал Главред, во время наступления на Курскую область украинские военные встречают в российских населенных пунктах много людей. Видео в Сети показывают, как россияне с радостью приветствуют украинских военных, обнимают их и даже разговаривают на украинском языке.
Украинские войска активно продвигаются в Курской области, и операция продолжается. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что уже освобождено 1263 квадратных километра.
Эксперт Дмитрий Снегирёв считает, что берега реки Сейм в Глушковском районе Курской области, где россияне под ударами ВСУ пытаются в спешке строить понтоны, могут стать естественным рубежом линии боевого соприкосновения.
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