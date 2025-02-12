Игнат раскрыл детали сильного удара баллистикой: почему было много взрывов

Для сбития баллистической ракеты может быть применена не одна, а две зенитные управляемые ракеты.

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Что известно об ударе баллистикой по Киеву / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГСЧС Украины

Главные тезисы Игната:

Для сбития баллистической ракеты применяют две зенитные управляемые ракеты

Чем опасны баллистические ракеты "Искандер-М"

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что атака РФ ночью 12 февраля была мощной, ведь сразу шесть ракет с севера и одна на Кривой Рог из Крыма.

Также известно, что в Киеве прозвучало много взрывов, хотя сбито было шесть ракет.

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"Когда сбитая ракета падает на землю - это уже взрыв. Перед этим идет выход зенитных ракет, тоже идет характерный взрыв, как хлопок. Затем подрыв в воздухе в результате попадания. Соответственно, может в воздухе разорваться и вражеская баллистическая ракета. Потом это падает вниз в виде фрагментов - тоже может быть взрыв на земле", - пояснил он в комментарии NV.

По словам Игната, для сбивания баллистической ракеты может быть применена не одна, а две зенитные управляемые ракеты.

Представитель ПС также отметил, что российские военные не впервые атакуют столицу баллистикой. Они могут применять баллистические ракеты "Искандер-М", зенитные управляемые как С-400, "Кинжалы", а также северокорейские ракеты KN-23. Игнат отметил, что такие цели могут сбивать только соответствующие системы, в частности Patriot.

Что известно о комплексе С-400 / Инфографика: Главред

Ракетная атака России по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что 12 февраля РФ ударила ракетами по Киеву - в столице вспыхнули пожары, погиб человек. Стало известно, что в трех районах города есть разрушения - в Оболонском, Святошинском и Голосеевском. Известно об одном погибшем человеке.

Владимир Зеленский отреагировал на жестокий удар РФ и рассказал о пострадавших. Он сообщил, что в ночь на 12 февраля 2025 года враг нанес удар мощными баллистическими ракетами Искандер-М. Зеленский сообщил, что известно об одном погибшем человеке в Киеве. Среди пострадавших есть ребенок.

В Киеве от удара пострадали офисы двух известных каналов. Также пострадали офисы международной редакции иновещания - UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic и диджитал-редакция. Известно, что наибольшие разрушения претерпел ньюзрум канала "FreeДом".

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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