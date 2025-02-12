В Украине не будут формировать новые бригады в ВСУ: в ОП рассказали о других планах

Сейчас будет продолжаться подготовка только тех бригад, которые в настоящее время уже сформированы или на завершающей стадии.

https://glavred.info/ukraine/v-ukrajini-ne-budut-formuvati-novi-brigadi-u-zsu-v-op-rozpovili-pro-novi-plani-10638845.html Ссылка скопирована

В Украине прекратили формирование новых бригад / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Суспільне

Ключевые тезисы Палисы:

Какие бригады будут готовить на фронт и как это будет происходить

Почему прекратили формирование новых бригад

Заместитель руководителя Офиса президента полковник Павел Палиса заявил, что в Украине прекратили формировать новые бригады.

"Как вы уже знаете, по решению ставки было прекращено формирование новых бригад. И основные усилия сейчас будут сосредоточены на доукомплектовании тех, что уже есть, те, что уже работают на переднем крае", - рассказал Палиса в интервью телеканалу "Мы Украина". видео дня

По его словам, будет продолжаться подготовка тех бригад, которые в настоящее время уже сформированы или на завершающей стадии. Он отметил, что это будет происходить "с учетом тех моментов, которые мы имели в предыдущие разы".

Стоит напомнить, что главный редактор портала "Цензор.Нет" Юрий Бутусов обнародовал факты ненадлежащего формирования и обеспечения 155-й ОМБр. В материале также говорится, что "поводом для возбуждения дела ГБР стали события во Франции, куда направили на подготовку 155-ю бригаду "Анна Киевская".

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новых правилах мобилизации мужчин от 18 до 25 лет. Прежде всего, инициатива идет от военных командиров, от Минобороны, сообщил президент.

В Минобороны раскрыли новые детали для добровольцев. Дмитрий Лазуткин прокомментировал предложение контракта для добровольцев в возрасте 18-24 года. Известно, что единовременную выплату в размере 1 млн гривен могут получить также и те добровольцы, которые в возрасте до 25 лет ранее присоединились к ВСУ.

Юрист Владимир Пилипенко рассказал, закончится ли мобилизация после отмены военного положения. Он считает, что отмена военного положения в Украине не обязательно будет означать конец мобилизации. Пересечение границы для мужчин тоже может остаться под вопросом, ведь угроза никуда не исчезнет.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред