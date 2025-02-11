Было минимум 11 взрывов: дроны атаковали аэродром и НПЗ в Саратовской области

Губернатор Саратовщины признал повреждения на промышленном предприятии в Саратове.

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В РФ горит Саратовский нефтеперерабатывающий завод / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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В России прогремели взрывы

Местные жители пожаловались на атаку дронов

В Саратове горит НПЗ

В ночь на 11 февраля в РФ прогремели взрывы. В стране-агрессоре заявили об атаке дронов в городах Энгельс и Саратов Саратовской области.

Российские Telegram-каналы Shot, Mash и Astra сообщили, что примерно около 4 часов утра по местному времени над Энгельсом прогремели минимум 11 взрывов. В районе местного аэродрома были слышны звуки, похожие на автоматные очереди.

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Параллельно с атакой на Энгельс, звуки взрывов были слышны в Саратове. По словам местных жителей, после взрывов, в районе местного НПЗ возник пожар.

Согласно открытым данным, Саратовский нефтеперерабатывающий завод - это одно из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий, ранее известное как завод Крекинг. Входит в структуру нефтяной компании Роснефть.

Смотрите видео - В РФ прогремели взрывы, вспыхнул пожар на НПЗ:

Незадолго до взрывов губернатор Саратовской области предупреждал, что для региона существует угроза атаки беспилотниками.

"Силами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть повреждения на промышленном предприятие в Саратове. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших предварительно нет", — сообщил он.

Тем временем в Минобороны РФ утверждают, что за ночь "силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА". Сообщается, что над Саратовской областью уничтожено 18 дронов, над Ростовской — 13, над Брянской — шесть, а также два над Волгоградской и один — над Белгородской областями.

НПЗ в России / Главред

Атаки на НПЗ в России - последние новости

В ночь на 10 февраля в Краснодарском крае РФ были слышны взрывы. Беспилотники, вероятно, атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод - там вспыхнул пожар. В Краснодаре из-за работы ПВО была повреждена многоэтажка.

Афипский нефтеперерабатывающий завод расположен практически вплотную к месту дислокации 90-й зенитной ракетной бригады РФ, пишет Defense Express. Таким образом, удар по данному НПЗ является показательным.

Как сообщал Главред, ранее стало известно, что горит НПЗ в Ростовской области - было слышно много взрывов и автоматные очереди.

Накануне на Ростовщине, Луганщине и в Бердянске прогремели взрывы. Стало известно, что в РФ атаковали химкомбинат. На нем производят топливо для РСЗО и ракет.

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