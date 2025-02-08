Впервые за долгое время: украинские воины уничтожили российский Су-25

Еще одним российским штурмовиком стало меньше на Торецком направлении.

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Украинские воины уничтожили российский Су-25 / коллаж: Главред, фото: Википедия

Вы узнаете:

Военные какой бригады уничтожили российский Су-25

Сколько всего уничтожено самолетов армии РФ

Воины 28-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский самолет Су-25. Это произошло на Торецком направлении фронта.

Об этом сообщает 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода в Telegram.

видео дня

"Воины 28-й бригады уничтожили вражеский Су-25! Еще одним российским штурмовиком стало меньше на Торецком направлении благодаря нашим воинам ПВО", - говорится в сообщении.

По данным Генерального штаба ВСУ, украинские воины с начала полномасштабной войны уничтожили уже 369 самолетов армии РФ. Также ВСУ сбили 331 вражеский вертолет.

Стоит отметить, что в течение последних месяцев в Торецке идут тяжелые бои. На днях россияне заявили о якобы захвате города, но в ВСУ опровергли эту информацию.

Кстати, в августе 2024 года военные того же подразделения ПВО 28-й ОМБр тоже сбили российский штурмовик Су-25 на Краматорском направлении на Донбассе.

Смотрите видеородик с моментом падения вражеского самолета:

Су-25 инфографика / Инфографика: Главред

Удары ВСУ по оккупантам - что известно

Главред рассказывал, что в ночь на 8 февраля Россию атаковали дроны. Так, взрывы раздавались в Ростовской, Волгоградской, Белгородской областях и Краснодарском крае.

Впоследствии в ЦПД рассказали детали о налете БПЛА на важные объекты в РФ. Ростов-на-Дону, как рассказал Коваленко, является достаточно "жирным" местом, где сосредоточены несколько важных военных объектов армии РФ. К примеру, там известно о наличии двух военных аэродромов.

Кроме этого, бойцы Третьей штурмовой разгромили колонну "элитных" войск РФ. Оккупанты попытались осуществить прорыв колонной танков и БМП, но попали под удары артиллерии.

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