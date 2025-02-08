Штурм провалился: украинские бойцы разгромили колонну 'элитных' войск РФ

Армия РФ попыталась осуществить прорыв колонной танков и БМП.

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Разгром оккупантов на фронте / коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Кратко:

Военные разгромили колонну "элитных" войск РФ

Это произошло в Харьковской области

Удалось уничтожить 10 единиц вражеской бронетехники

Бойцы Третьей штурмовой разгромили колонну "элитных" войск РФ. Оккупанты пытались прорваться на танках в Харьковской области. Об этом сообщает Третья штурмовая бригада.

"В районе н.п. Первомайское 4 танковая дивизия, так называемая "элитная" Кантемировская, 1 танковой армии РФ попыталась осуществить прорыв колонной танков и БМП с участием багги", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что попав под удары артиллерии, оккупанты потеряли первые 2 БМП еще на переправе - техника просто утонула.

"В работу вступили силы FPV бригады, которые нанесли удары во время движения вражеской колонны", - отметили в бригаде.

Военные также добавили, что штурм россиян закончился уничтожением БРЭМ, которую пригнали эвакуировать утонувшую технику.

"Итог - минус 10 единиц вражеской бронетехники, 10 "двухсотых" и 30 "трехсотых" РФ", - подчеркнули в Третьей штурмовой.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как сообщал Главред, украинские военные достигли успеха в районе населенного пункта Черкасская Конопелька, что расположен в Суджанском районе Курской области РФ.

Станислав Бунятов "Осман", командир взвода 24-й ОШБр "Айдар" сообщил, что армия страны-агрессора России давит с юго-востока села Терны Донецкой области.

Военный обозреватель Василий Пехньо сообщил, что на фоне огромных потерь армии РФ происходит заметное уменьшение их возможностей. Он считает, что настало то время, когда россияне перешли кульминационную фазу своего наступления.

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Что известно о 3 ОШБр Соединение Сухопутных Войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк преобразован в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.

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