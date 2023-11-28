Флот РФ может стать крупнейшим проигравшим в войне в Украине - The National Interest

Журналисты сравнили ситуацию с российским флотом с унизительным поражением императорского флота России в русско-японской войне.

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Российский флот может стать крупнейшим проигравшим в войне в Украине - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, structure.mil.ru

Российский флот потерпел сокрушительное поражение в войне в Украине. Его имидж безвозвратно потерян после уничтожения украинскими наземными ракетами крейсера "Москва". Это крупнейший военный корабль, который был потерян в бою со времен Второй мировой войны. Об этом пишет американский The National Interest.

Издание сравнивает ситуацию с флотом РФ с унизительным поражением императорского флота России в русско-японской войне.

В мае 1905 года в битве под Цусимой русский флот потерял свою Вторую и Третью Тихоокеанскую эскадры. Тогда Россия упала с третьего по величине военно-морского государства в мире до шестого.

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А к началу Первой мировой войны Россию вряд ли можно было назвать военно-морским государством. То же может быть и после войны в Украине, отмечает издание.

Сегодня российский черноморский флагман находится на дне Черного моря, а его флагманский авианосец "Адмирал Кузнецов" проходит модернизацию, которая длится годами. И маловероятно, что он сможет быть восстановлен раньше конца следующего года. Это произойдет лишь в том случае, если Россия сможет подготовить экипаж для управления этим военным кораблем. Он так долго был выведен из строя, что на службе просто нет моряков, у которых есть опыт работы на этом авианосце.

Весной этого года также было объявлено, что флагманский атомный корабль Северного флота РФ – атомный линейный крейсер "Петр Великий" типа "Киров" – будет списан, поскольку его модернизация слишком дорогостоящая. Кроме того, его родственное судно, "Адмирал Нахимов", выведено из строя еще с 1999 года. И большинство военно-морских экспертов ставят под сомнение его возможности, поскольку корабль старше многих моряков, которые на нем служили.

За время войны в Украине десятки российских военных кораблей были потоплены или повреждены. Кроме того, ракетой был поражен штаб Черноморского флота РФ.

"Даже если бы война в Украине закончилась завтра, и если бы Россия смогла сохранить удерживаемые ею позиции, включая Крым, эта война стала бы провалом для Кремля. В ней погибло более 200 тысяч солдат (возможно, до 300 тысяч, по данным из Киева). Также было уничтожено от 2500 до 3000 танков, более 150 самолетов", - пишет издание.

Потери Черноморского флота РФ

В Крыму пошли на дно малые десантные корабли Черноморского флота РФ. Их атаковали украинские надводные ударные дроны. Такие данные удалось получить по результатам доразведки в районе бухты Узкая на территории оккупированного Крыма. Речь идет о корабле проекта 1176 "Акула" и корабле проекта 11770 "Серна".

В оккупированном Севастополе взорвался большой гидрографический катер "Владимир Козицкий" Черноморского флота РФ, предназначенный для поиска морских мин: повалил дым после мощного взрыва.

22 сентября ВСУ нанесли по меньшей мере два ракетных удара по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате атаки часть здания обрушилась.

Удар по штабу ЧФ в Севастополе мог быть нанесен ракетами отечественной разработки или оружием, переданным западными партнерами.

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