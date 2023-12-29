"Из кожи вон лезть": Жданов рассказал, ожидать ли ВСУ проблем с западным оружием

"Никто ничего не будет откладывать. Все это мы получим в обещанные сроки" - говорит по поводу оружейной и прочей помощи от Запада, говорит Олег Жданов.

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Олег Жданов дал прогноз по поводу военной помощи Украине от Запада / Коллаж Главред, фото УНИАН и twitter.com/DeptofDefense

Европейцы сейчас будут из кожи вон лезть, чтобы обеспечить ВСУ боеприпасами и техникой. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

"Никто ничего не будет откладывать. Все это мы получим в обещанные сроки. В принципе, со стороны Евросоюза тенденция позитивная. Европейцы сейчас будут из кожи вон лезть, чтобы обеспечить нас боеприпасами и техникой. Главная проблема европейцев состоит в том, что они начинают осознавать, что они не успевают произвести нужное количество вооружений и боеприпасов, а потому им придётся добывать все это со своих складов, что для них очень больно и страшно. Для европейцев главное – преодолеть свой страх, потому что военно-промышленный комплекс (ВПК) раскручивается очень медленно. Они за год не смогли осилить миллиард евро, выделенных на компенсацию производства и закупки боеприпасов для Украины. Если европейцы преодолеют этот страх, то мы получим вооружение и технику в необходимых количествах. Но в любом случае они будут стараться нам это поставить", ‒ сказал он.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. видео дня С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Военная помощь Украине

В начале декабря Сенат США заблокировал начало дебатов касательно законопроекта о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Камнем преткновения стали требования республиканцев внести в документ более жесткий комплекс мер по защите южной границы с Мексикой.

Как пишет The Hill, сенаторы от Республиканской и Демократической партий достигли определенного прогресса в переговорах и положительно оценивают их направление в вопросе мер по борьбе с нелегальной миграцией на американской границе. Однако законодатели дают разные оценки касательно сроков окончательного соглашения.

У Минобороны США до 30 декабря закончатся деньги, которые тратятся на замену оружия, что поставляется Украине. Свободных средств пока не будет, поскольку Конгресс пока так и не проголосовал за выделение дополнительных денег на финансирование военной помощи Киеву.

Вероятный кандидат на пост президента США Дональд Трамп способен сорвать сделку между Демократической и Республиканской партиями, направленную на изменение иммиграционного законодательства и принятия Конгрессом законопроекта о помощи Украине.

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