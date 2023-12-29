УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Из кожи вон лезть": Жданов рассказал, ожидать ли ВСУ проблем с западным оружием

Дмитрий Видоменко
29 декабря 2023, 12:46
"Никто ничего не будет откладывать. Все это мы получим в обещанные сроки" - говорит по поводу оружейной и прочей помощи от Запада, говорит Олег Жданов.
Жданов, военная помощь
Олег Жданов дал прогноз по поводу военной помощи Украине от Запада / Коллаж Главред, фото УНИАН и twitter.com/DeptofDefense

Европейцы сейчас будут из кожи вон лезть, чтобы обеспечить ВСУ боеприпасами и техникой. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

"Никто ничего не будет откладывать. Все это мы получим в обещанные сроки. В принципе, со стороны Евросоюза тенденция позитивная. Европейцы сейчас будут из кожи вон лезть, чтобы обеспечить нас боеприпасами и техникой. Главная проблема европейцев состоит в том, что они начинают осознавать, что они не успевают произвести нужное количество вооружений и боеприпасов, а потому им придётся добывать все это со своих складов, что для них очень больно и страшно. Для европейцев главное – преодолеть свой страх, потому что военно-промышленный комплекс (ВПК) раскручивается очень медленно. Они за год не смогли осилить миллиард евро, выделенных на компенсацию производства и закупки боеприпасов для Украины. Если европейцы преодолеют этот страх, то мы получим вооружение и технику в необходимых количествах. Но в любом случае они будут стараться нам это поставить", ‒ сказал он.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

видео дня

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Военная помощь Украине

В начале декабря Сенат США заблокировал начало дебатов касательно законопроекта о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Камнем преткновения стали требования республиканцев внести в документ более жесткий комплекс мер по защите южной границы с Мексикой.

Как пишет The Hill, сенаторы от Республиканской и Демократической партий достигли определенного прогресса в переговорах и положительно оценивают их направление в вопросе мер по борьбе с нелегальной миграцией на американской границе. Однако законодатели дают разные оценки касательно сроков окончательного соглашения.

У Минобороны США до 30 декабря закончатся деньги, которые тратятся на замену оружия, что поставляется Украине. Свободных средств пока не будет, поскольку Конгресс пока так и не проголосовал за выделение дополнительных денег на финансирование военной помощи Киеву.

Вероятный кандидат на пост президента США Дональд Трамп способен сорвать сделку между Демократической и Республиканской партиями, направленную на изменение иммиграционного законодательства и принятия Конгрессом законопроекта о помощи Украине.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
военная помощь Олег Жданов война России и Украины
Реклама

Главное за день

Что может заставить Путина завершить войну: в ГУР дали однозначный ответ

Что может заставить Путина завершить войну: в ГУР дали однозначный ответ

14:20 Украина
Без призыва женщин и ограничений прав мужчин: Александр Мусиенко – о законопроекте по мобилизации

Без призыва женщин и ограничений прав мужчин: Александр Мусиенко – о законопроекте по мобилизации

14:00 Эксклюзивы
Кулеба разнес призывы к "переговорам" с Путиным: пусть услышат взрывы в Украине

Кулеба разнес призывы к "переговорам" с Путиным: пусть услышат взрывы в Украине

13:25 Политика
Все главные новости

Последние новости

14:29

Такое было еще летом: в ВСУ прокомментировали падение "неизвестного объекта" в Польше

14:25

Только гений найдет собаку на улице за 7 секунд: сложная оптическая иллюзия

14:20

Что может заставить Путина завершить войну: в ГУР дали однозначный ответ

14:19

"Умница!": киевлянин сел в горящую машину, чтобы спасти другие автоВидео

14:13

Украинка-звезда сериалов "Викинги" сварила борщ и передала "привет" Родине

Удар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФУдар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФ
14:00

Без призыва женщин и ограничений прав мужчин: Александр Мусиенко – о законопроекте по мобилизацииЭксклюзив

13:53

Как пережить новогодний стол и не потерять здоровье: 5 лайфхаков

13:47

Никогда не используйте пылесос: простой способ убрать опавшую хвою с пола

13:37

Чудом спасся: в Харькове после удара РФ мужчину зажало бетонной глыбой - он не сдалсяВидео

Реклама
13:26

"Пенсионерка и домохозяйка": путинистка Лолита разнылась со шваброй в руках

13:25

Кулеба разнес призывы к "переговорам" с Путиным: пусть услышат взрывы в Украине

13:20

Аномальные температуры до +12 градусов: какой будет погода в последние выходные 2023 года

13:13

Украинцы разнесли Влада Яму за новый пост

13:07

Удар РФ по Киеву: число жертв выросло, что происходит в городе после атакиФото

13:02

"Это была ракета": в Польше сообщили об объекте, залетевшем с территории Украины

13:01

Гороскоп на завтра 30 декабря: Раку - радость от внуков, Стрельцу - боль из-за отношений

12:46

"Из кожи вон лезть": Жданов рассказал, ожидать ли ВСУ проблем с западным оружием

12:20

"Ни одну не сбили": Игнат назвал тип ракет, которые не способно уничтожить ПВО

12:16

"Свист, ракета – и все разлетелось": очевидец рассказал об ударе по КиевуФотоВидео

12:13

Ракетный обстрел Украины: в 8 областях есть отключения света – Минэнерго

Реклама
11:52

Церковный праздник 30 декабря: почему на Анисьи Солунской нельзя есть пищу с солью

11:45

Джеки Чана в тяжелом состоянии увезли в больницу - СМИ

11:40

Выборы в США: еще один штат запретил Трампу баллотироваться в президенты

11:35

Россия атаковала Украину более 150 ракетами и дронами: Залужный раскрыл детали

11:35

РФ била по Запорожью ракетами: есть жертвы и раненые, под завалами остаются людиФотоВидео

11:24

"Не повія із Москви": "Киевляночка" Кричевского зазвучит на украинском языкеВидео

11:18

ВСУ продвинулись вблизи Бахмута: в ISW рассказали о ситуации на восточном фронте

10:58

Украинцам при обмене всучивают "некачественные" доллары: как не оплошать

10:57

Как правильно заваривать чай: 6 основных правил, которые сделают напиток непревзойденным

10:45

Удар РФ по Одессе: есть погибшие и десятки раненых, в городе много разрушенийФото

10:25

Россия выпустила по Украине 110 ракет: Зеленский рассказал подробности атакиВидео

10:12

ВСУ – о масштабной атаке РФ на Украину: били из 18-ти Ту-95 всем, кроме Калибров

10:07

Как из обычной картошки приготовить праздничную: очень быстрое горячее блюдо на Новый год

09:26

Массированный удар по Днепру: есть жертвы и прилет по роддомуФото

08:51

Ракетный удар по Украине: есть погибшие и раненые, взрывы во многих областяхФотоВидео

08:48

В Харькове после ударов РФ 22 прилета: есть раненые, погиб человек – мэр Терехов

08:35

В Днепре в течение часа гремели взрывы: горит торговый центр - СМИ

08:20

Деньги нужны уже в январе: Кабмин обратился к Западу за помощью – Bloomberg

08:10

Для чего россияне вбрасывают тезисы о "заморозке"?мнение

07:40

В Киеве - мощные взрывы: все подробности атаки РФ

Реклама
07:15

Вся Украина "красная": РФ бьет ракетами, в Харькове и Днепре - взрывы

06:49

Ракетный удар по Украине: во Львове - два "прилета", в Харькове - восемь попаданийФото

06:10

Референдум о вступлении в ЕС будет в Украинемнение

05:55

"Решать проблему надо не так": Жданов - об уменьшении угрозы заморозки войны

05:30

Как вывести пятно от ржавчины с одежды: очень простой, но рабочий способ

05:05

Гной и сало: у Киркорова медицинские проблемы после операции на ягодицах - СМИ

04:22

Почему важно есть яблоки каждый день: 7 причин, о которых вы не знали

03:40

Кейт Миддлтон точно не простит: принц Уильям рассказал про свою нелепую выходку

03:10

Форма вашего кулака раскроет скрытые детали личности

02:42

Бюджетно, быстро и до блеска: чем отмыть стекло духовки

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять