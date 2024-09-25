Что значит слово "серендипність": лишь единицы знают правильный ответ

Слово "серендипність" можно услышать не так часто - оно употребляется довольно редко, ведь его значение известно немногим людям. Однако с самим явлением, которое обозначено таким термином, мы время от времени сталкиваемся в своей жизни.
Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний рассказала, что означает это слово.
"Бывало ли у вас такое, что вы ищете что-то одно, а находите совсем другое. И это другое - намного лучше, чем то, что вы искали. Оказывается, это прекрасное явление называется "серендипність". Это слово происходит из английского языка и означает "интуитивную прозорливость" или "случайное открытие". Кстати, самым ярким примером "серендипності" является открытие Христофором Колумбом Америки. Помните, он же искал Индию", - рассказала она.видео дня
Смотрите видео о том, что означает слово "серендипність":
@sametak1064 Серендипность. Знаете, что это такое ? #правильноукраїнською#українськамова#мова♬ original sound - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний рассказала, почему нельзя говорить "один кросівок". Не всем известно, как правильно говорить в единственном числе - "кросівок" или "кросівка".
Также ранее Ольга Багний рассказала, что такое "чичері". Многие люди слышали это слово в известной песне, но не все знают, что оно означает.
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