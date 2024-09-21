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Что такое "чичері": мало кто знает точное значение

Алёна Воронина
21 сентября 2024, 11:21
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Многие люди слышали это слово в известной песне, но не все знают, что оно означает.
Украинский язык, Ольга Багний
Что такое "чичері"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Большинство из нас, наверное, слышали песню, в которой звучат слова: "Ой, Марічко, чичері, розчеши мені кучері". Но не все знают, что означает слово "чичері". Даже в словарях его трудно отыскать.

Но если знать истинное значение этого слова, известная песня заиграет новыми красками. Что именно означает этот термин рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Ой, Марічко, чичері, розчеши мені кучері". Вы точно слышали эту песню. Возможно, даже задумывались над тем, что же такое "чичері". Возможно вы не увидите этого слова в словарях, но в Карпатах так называют холодные порывистые ветра. Поэтому то парень и просит Маричку расчесать ему "кучері", - отметила Багний.

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Также она объяснила, что правильное литературное ударение в слове "кучері" падает на букву "у" - "кУчери".

"Но мы знаем, что в песнях можно", - добавила Багний.

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Смотрите видео с объяснением, что такое "чичері":

Ранее Ольга Багний рассказала, что означает слово "дрипає". В украинском языке можно использовать слово "дрипає", но не стоит употреблять слово "моросить".

Также ранее Ольга Багний рассказала, как на украинском будет "стелька". Вместо этого слова, которое является калькой из русского языка, следует использовать другой благозвучный термин.

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